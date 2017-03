Future Sondrio: Concluse le qualificazioni. Tanti azzurri nel main draw

Il tabellone principale scatterà solo nella giornata di lunedì, ma il Trofeo Città di Sondrio targato 2017 ha già in tasca un record: la quarta edizione sarà la più azzurra di sempre, con la bellezza di 19 tennisti italiani nel main draw.

Negli anni scorsi erano stati al massimo 14, nell’edizione inaugurale del 2014, non a caso l’unica vinta da un giocatore italiano, quel Luca Vanni che sarebbe poi arrivato fra i primi 100 del mondo. Vuol dire che in Valtellina tornano altissime le probabilità di far sventolare di nuovo il tricolore, con una lista lunghissima di pretendenti al successo. A guidarla c’è il siciliano Salvatore Caruso, 24enne di Avola solitamente abituato a competere a livello Challenger. Un avvio di 2017 un po’ sottotono gli ha consigliato di inserire qualche Futures nella programmazione, e chissà che la sua scalata verso i primi 200 del ranking mondiale (oggi è n.237) non possa partire proprio dal TenniSporting Club, dove all’esordio sfiderà il calabrese Francesco Vilardo. Visto l’alto numero di azzurri al via, le sfide tutte italiane del 1° turno saranno ben 7: oltre a Caruso-Vilardo, anche Guerrieri-Virgili, Summaria-Di Nicola, Schena-Ferrari, Pancaldi-Donato, Bonadio-Petrone e Frigerio-Ricca. Il campione uscente Markus Eriksson se la vedrà invece col piemontese Andrea Vavassori, mentre il finalista della scorsa edizione Marcin Gawron ha pescato il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, quarta testa di serie ma soprattutto numero 71 al mondo nel 2012, prima che un infortunio all’anca lo tenesse fuori per ben due anni e mezzo.

La seconda testa di serie Petr Michnev, ceco n.274 del mondo, è atteso all’esordio dal serbo Ilija Vucic, mentre il terzo favorito Alessandro Bega, fresco vincitore del Futures dello Sporting Milano 3 di Basiglio, sfiderà il tedesco Christoph Negritu. Per Walter Trusendi, numero 6 del seeding, c’è il tedesco Ejupovic; per Matteo Viola (n.7), lo svedese Appelgren. Nel complesso, le qualificazioni terminate domenica hanno promosso al tabellone principale quattro italiani, tutti capaci di rispettare i pronostici della vigilia. Il duello più complicato l’ha vinto il veneto Francesco Ferrari, passato per 7-5 6-7 6-4 sul francese Walch, mentre Petrone e Pancaldi hanno staccato il pass vincendo in due set. In rimonta, invece, il successo di Giorgio Ricca, che ha eliminato la sorpresa della prima giornata Federico Arnaboldi. Il sedicenne talento di Cantù, campione italiano under 16 in carica, è andato avanti di un set ma si è arreso alla distanza, cedendo per 5-7 6-3 6-3. Lunedì a Sondrio si parte alle 11, con dodici incontri: otto di singolare e quattro di doppio. Esordio per tre teste di serie: Walter Trusendi, Matteo Viola e il bombardiere francese Albano Olivetti, opposto allo svedese Rosenholm. In serata (non prima delle 19.00) in campo il tennista di casa Filippo Schena, nel derby con Ferrari. Ingresso gratuito, informazioni sul sito www.tennisondrio.com.

Main Draw

Salvatore CARUSO [1] – Francesco VILARDO

Filippo SCHENA (WC) – Francesco FERRARI (Q)

Michal DEMBEK (Q) – Marcus MANSSON (Q)

Elmar EJUPOVIC – Walter TRUSENDI [6]

Cedrik-Marcel STEBE [4] – Marcin GAWRON

Andrea GUERRIERI (WC) – Adelchi VIRGILI

Luca PANCALDI (Q) – Carlo DONATO (WC)

Patrik ROSENHOLM – Albano OLIVETTI [5]

Matteo VIOLA [7] – Daniel APPELGREN (Q)

Markus ERIKSSON – Andrea VAVASSORI

Riccardo BONADIO – Alessandro PETRONE (Q)

Christoph NEGRITU – Alessandro BEGA [3]

Lorenzo FRIGERIO [8] – Giorgio RICCA (Q)

Corrado SUMMARIA (WC) – Gianluca DI NICOLA

Niels LOOTSMA – Antonio MASSARA

Ilija VUCIC (Q) – Petr MICHNEV [2]

RISULTATI

Qualificazioni. Turno decisivo: Vucic (Srb) b. Fonio (Ita) 2-6 6-3 6-0, Pancaldi (Ita) b. Coppini (Ita) 6-3 6-3, Petrone (Ita) b. Ceppellini (Ita) 6-4 7-6, Ricca (Ita) b. F. Arnaboldi (Ita) 5-7 6-3 6-3, Dembek (Pol) b. Frost (Swe) 7-5 6-3, Appelgren (Swe) b. Marfia (Ita) 5-7 6-4 6-3, Mansson (Swe) b. Baltensperger (Sui) 6-4 ritiro, Ferrari (Ita) b. Walch (Fra) 7-5 6-7 6-4.