ITF Junior: Federica Rossi vince in Svezia superando Monica Cappelletti in finale

Anche questa settimana continua la serie vincente dei giovani italiani. Questa volte sono le ragazze ad aver ottenuto i risultati migliori in giro per l’Europa. In particolare dominio azzurro nell’ITF di grado 4 di Kramfors in Svezia. Ha vinto il torneo Federica Rossi, dimostrando un ottimo periodo di forma, dopo le belle prestazioni nella Winter Cup, superando in finale l’altra italiana Monica Cappelletti, anche lei al ritorno ad un risultato positivo dopo un periodo caratterizzato da diversi problemi fisici. Ottima anche la semifinale raggiunta da Aurora Zantedeschi, che è partita dalle qualificazioni e ha vinto cinque partite consecutive prima di arrendersi alla Cappelletti. Nello stesso torneo quarti di finale anche per Benedetta Ivaldi e Martina Biagianti, ottavi di finale per la rientrante Elisabetta Cocciaretto e primo turno per Cristina Tiglea.

Sempre in Svezia, meno bravi i nostri ragazzi che hanno portato Filippo Speziali ai quarti di finale, Gian Marco Ortenzi agli ottavi di finale, mentre Alessio De Bernardis, Gabriele Bosio, Edoardo Cecere e Leonardo Taddia si sono fermati al primo turno. Bosio e Ortenzi si sono rifatti in doppio dove hanno raggiunto la finale, battuti solamente da una coppia svedese.

In Slovacchia nel torneo di grado 4, buona prestazione per Riccardo di Nocera che ha raggiunto le semifinali. Nello stesso torneo, quarti di finale per Giacomo Dambrosi, ottavi di finale per Giulio Zeppieri, secondo turno per Nicola Vidal e Gianluca Quinzi, primo turno per Matteo Contarino e Giovanni Peruffo. Nel femminile presente la sola Enola Chiesa, sconfitta al primo turno.

Infine in Lussemburgo in un altro torneo di grado 4, ottavi di finale per Marco Furlanetto, Michele Vianello, Filippo Moroni, Alessandro Bordone e primo turno per Simone Camposeo e Lorenzo Battista.

Buoni risultati anche nell’under 16, dove nel torneo di categoria 2, in Repubblica Ceca si disputerà oggi una finale tutta italiana tra Leonardo Malgaroli e Samuel Vincent Ruggeri. Dominio italiano anche in doppio con la vittoria della coppia formata da Samuel Vincent Ruggeri e Marcello Serafini che hanno battuto in finale l’altra coppia italiana formata da Giorgio Tabacco e Leonardo Malgaroli.

Paolo Angella