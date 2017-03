Challenger Drummondville: Presenza di Riccardo Ghedin nelle qualificazioni

Challenger Drummondville CH | Indoor | $75.000

(1) Altmaier, Daniel vs Puetz, Tim

Neuchrist, Maximilian vs (WC) Muamba, Nicaise

Pel, David vs Arvidsson, Isak

Mies, Andreas vs (7) Glasspool, Lloyd

(2) Krajicek, Austin vs Chaplin, Jarryd

(WC) Monette, Samuel vs Bachinger, Matthias

Vukic, Aleksandar vs Ghedin, Riccardo

(WC) Baadi, Taha vs (5) Sarmiento, Raymond

(3) El Mihdawy, Adam vs (WC) Krustev, Victor

(WC) Vukovic, Luka vs Lin, Winston

(WC) Leduc, Antoine vs Nielsen, Frederik

Bossel, Adrien vs (6) Ebden, Matthew

(4) Broady, Liam vs Garanganga, Takanyi

Carter, Andrew vs Quigley, Eric

Farren, Connor vs Libietis, Mikelis

Krainik, Pavel vs (8) Nys, Hugo

COURT CENTRAL – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maximilian Neuchrist vs [WC] Nicaise Muamba

2. [1] Daniel Altmaier vs Tim Puetz

3. [2] Austin Krajicek vs Jarryd Chaplin

4. [WC] Samuel Monette vs Matthias Bachinger

5. [4] Liam Broady vs Takanyi Garanganga

6. Pavel Krainik vs [8] Hugo Nys

7. [3] Adam El Mihdawy vs [WC] Victor Krustev

8. Adrien Bossel vs [6] Matthew Ebden

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. David Pel vs Isak Arvidsson

2. Andreas Mies vs [7] Lloyd Glasspool

3. [WC] Taha Baadi vs [5] Raymond Sarmiento

4. Aleksandar Vukic vs Riccardo Ghedin

5. Andrew Carter vs Eric Quigley

6. Connor Farren vs Mikelis Libietis

7. [WC] Luka Vukovic vs Winston Lin

8. [WC] Antoine Leduc vs Frederik Nielsen