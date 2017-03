La bellissima intervista del nostro amico Pier direttamente da Zhuhai a Thomas Fabbiano

( P )

Bravo Thomas giochi proprio bene in Cina , c’ e’ un motivo particolare? Un Karma cinese?

( T )

Devo dirti che in Asia in generale e in Cina in particolare mi trovo particolarmente bene , riesco a canalizzare le energie in maniera positiva , e’ un mix di fattori , anche la superficie e la temperatura sono ideali

( P )

Oggi hai giocato 2 ore intense, sei stato sempre ” sul pezzo” non hai mai perso il servizio e sei riuscito a toglierlo ( seppure 1 sola volta ) ad un avversario che e’ un gran bombardiere

( T )

Si oggi sono rimasto concentrato per tutto l’ arco della partita che e’ stata intensa e combattuta , sono soddisfatto della mia prova in particolare perche’ ho giocato bene i punti importanti

( P )

Domani contro Donskoy che match prevedi? Io l ho visto oggi contro Bhambri ti dico che c’ e’ da stare poco allegri

( T )

Certo, ha battuto Federer un paio di settimane fa’

Sara’ un match molto difficile per me, l’ ultima volta che ci ho giocato ci ho perso, Donskoy ha un servizio meno letale di Ignatik ma e’ piu’ completo e sostanzialmente piu forte, ma io ce la mettero’ tutta per rivincere il torneo

( P )

Thomas , ci siamo lasciati anno scorso dopo la finale vinta a Zhuhai hai fatto semi a Shenzhen e in Israele entrando nei 100

Cosa e’ successo da Maggio in avanti nella stagione europea su terra?

( T )

Sono arrivato in Europa sul rosso con grandi convinzioni, forse mi e’ scesa di quell 1% l adrenalina in quanto avevo raggiunto un grande obbiettivo, anche l’ adattamento tecnico al cambio superficie non e’ stato ideale , a questo aggiungiamo un po’ di spossatezza perche’ giocavo ininterrottamente da gennaio ed ecco che qualche partita non e’ andata per il verso giusto in particolare tra Estoril , Montecarlo , Roma ecc…

( P )

C e’ chi dice che dovresti giocare piu’ sul cemento e meno sul rosso, cosa rispondi?

( T )

Mah, a me giocare sul rosso piace , sono un tennista versatile pero’ concordo sul fatto che il cemento sia la mia superficie preferita perche’ riesco ad appoggiarmi meglio e gestire lo scambio in una condizione di forza , sul cemento disegno al meglio le mie geometrie di gioco

( P )

Restando al rosso Non tutto e’ andato male , al RG ad esempio hai giocato alla pari vs Feliciano Lopez perdendo in 4set al 1mo Turno del MD

( T )

Esatto , a Parigi ho giocato 2 bei match nelle quali perso il 3zo e poi da LL me la sono giocata contro un top player , anche a Umago ho passato il 1mo turno battendo Skugor

( P )

Torniamo indietro un attimo rispetto ad Umago, dimmi di Wimbledon

( T )

A Wimbledon ho giocato bene, mi piace come superficie , ho passato 2T quali per poi giocarmela al 3zo vs Copil contro il quale ho perso senza demeritare

Riprovero’ Wimbledon quest’ anno sperando di entrare in tabellone

( P )

A proposito di programmi dove vai dopo la Cina?

( T )

Dopo Zhuhai gioco Shenzhen , Quanzhou ( Fujian ) e poi non ho ancora deciso potrebbero esserci degli aggiustamenti , non e’ da escludere che alleggerisca la stagione sulla terra ma e’ presto a dirsi sto facendo delle valutazioni



( P )

Per chiudere con il 2016 parlami un po’ delle olimpiadi di Rio e di NY

( T )

L’ olimpiade e’ stata una bella esperienza di vita ancor prima che di tennis

Mi hanno aggregato all’ ultima ora per cui non lo avevo preparato a dovere.

Questo e’ un evento che si gioca ogni 4 anni sganciato dal resto , ad ogni modo e’ stato bello partecipare

A NY invece ho giocato bene 3 turni di Quali ed anche in tabellone non ho demeritato anche se ho perso ( in 4 set ) da un giovane emergente come Kachanov

Per rimanere nel cemento ho giocato benino anche a Shenzhen ( ATP ) dove da LL ho battuto Nishioka per poi perdere giocandomela vs Bellucci

( P )

Thomas , domanda provocatoria : quando la 1ma vittoria ( intesa vittoria al 1mo Turno ) in un MD dello slam?

( T )

Ci sto provando ,

Diciamo NY 2017 ma spero addirittura prima perche’ no RG e WB 2017 ?

( P )

A proposito , quanto e’ stimolante e incoraggiante l’ esempio di Lorenzi che a livello slam ha ” rotto il ghiaccio ” relativamente tardi e che sta giocando il suo best tennis con best ranking a 35 anni ?

( T )

Lorenzi e’ fantastico perche’ e’ riuscito a migliorarsi nel tempo sia tecnicamente che a livello di condizione fisica e rappresenta per noi tutti un esempio da seguire.

( P)

E tu pensi o ambisci ad essere cosi longevo?

( T )

Lo spero ma io mi sono prefisso i miei obbietivi da raggiungere di qui a 2 anni , devo tirare fuori il meglio di me in questi 2 anni

( P )

Veniamo al 2017 , partenza con le polveri bagnate : 1t quali Doha e Sidney poi 3 t Quali brillantemente superati a ML , dimmi di quella sconfitta al 1mo T del MD contro Young quando sembrava che questa potesse essere la tua occasione importante di sfatare il tabu’ 1mo Turno MD

( T )

Contro Young ho giocato la mia partita , lui e’ stato piu bravo e ha vinto di misura tutti i 3 Set annullandomi diverse PB ma nel gioco ho retto il confronto anche se lui e’ stato piu’ concreto di me meritando la vittoria

( P )

Thomas una domanda un po’ invadente legata anche ai guadagni la cui ” spartizione” ( tra big tournaments e tornei minori) e’ sempre oggetto di animate discussioni : ” e’ vero che quando si ha la classifica per entrare nel MD ci si prova sempre ? , mentre tra challenger e quali Atp 250 ci si pensa un attimo?”

( T )

Il gap che c ‘ e nel montepremi tra 1 ATP 250 e i challenger giustifica sempre il tentativo , i challenger sono infatti remunerativi di punti ma i tornei ATP sono il target anche per i guadagni , sono chances che quando si presentano bisogna sfruttare in pieno anche se andrei malvolentieri dall’ altra parte del mondo per giocare 1 solo torneo

( P )

Thomas tu sei un 89′ , lo sai che in italia non abbiamo un top 10 dai primi anni 80′

Perche’ ? Conosci qualche motivazione che ci penalizza in quanto a paese?

( T )

Mah , un top 10 e’ sempre un tennista particolarmente dotato , vai te a sapere dove nasce, non attribuirei colpe particolari a nessuno , di sicuro il movimento c’ e’ e la conferma sono i top 100-200-300 che sono in classifica , in particolare negli ultimi anni.

( P )

Chi e’ il miglior tennista del dopo Panatta?

( T )

Fabio Fognini

( P )

Parliamo di giovani , italiani e non , fuori qualche nome

( T )

A livello internazionale dico Zverev mentre in italia ti faccio 3 nomi : Quinzi , Napolitano e Sonego

( P )

Matteo Berrettini ?

( T )

Ne ho sentito parlare benissimo ma non ho ancora avuto occasione di vederlo giocare , spero di vederlo a Shenzhen in tabellone

( P )

Pellegrino ?

( T )

Molto forte , lui se non sbaglio e’ un 97′ , mi piace molto come gioca , anno scorso mi ha impressionato batte’ zeballos e fece partita pari con Krajinovic

( P )

In davis in Belgio ? Perdiamo 3:2 o 4:1

( T )

Sii ottimista , io dico che vinciamo 3.1 anche se gioca Goffin

( P )

Chi chiude n1 nel 2017 ?

( T )

Andy Murray

( P )

Oltre ai FAB 4 e Waw chi puo’ vincere uno slam?

( T )

Penso Raonic , e’ migliorato come consistenza da fondo per cui per me se la gioca con gli altri fenomeni e prima o poi uno slam lo vince

( P )

Thomas che interessi hai oltre al tennis come / con chi passi il tuo tempo?

( T )

Passando molto tempo lontano da casa , dalla mia famiglia ho un po’ perso gli amici del paese ma sono felice perche’ a Foligno abbiamo allestito una squadra e un team ( con Torresi , Vanni , Travaglia , Fortuna , Portaluri ) dove siamo riusciti a fondere la passione per il tennis con i piu’ sinceri valori di amicizia dentro e fuori e’ questo e’ molto bello e gratificante

( P )

Bene , in bocca al lupo per domani

( T )

Grazie , ti aspetto , non puoi mancare

Pierangelo Barchi