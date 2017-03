Victoria Azarenka sceglie l’ex coach di Maria Sharapova per il rientro in campo

Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo e lontana dai campi da quasi un anno per la nascita del suo primo figlio, nato nello scorso dicembre, ha già scelto il suo allenatore per il ritorno in campo, che dovrebbe avvenire poco dopo Wimbledon nel prossimo mese di luglio.

Sarà Michael Joyce, una delle persone più influenti nella carriera di Maria Sharapova, che con la sua squadra ha vinto gli US Open nel 2006 e l’Australian Open 2008. I due inizieranno gli allenamenti insieme il mese prossimo.