WTA Indian Wells: Sara Errani fermata al secondo turno

Out Sara

Sara Errani esce di scena al secondo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells ($7.669.423, hard).

L’azzurra si è arresa a Barbora Strycova classe 1986 e n.19 del mondo, con il risultato di 64 57 62 dopo 2 ore e 36 minuti di partita.

La Errani dopo aver perso il primo set per 4 a 6 (sotto per 1 a 5 ha recuperato fino al 4 a 5, prima di perdere il decimo game a 0 con la ceca alla battuta), nel secondo parziale Sarita si portava sul 4 a 2, ma qui subiva l’aggancio, con la ceca che impattava sul 4 pari.

Proprio sul 4 pari la Strycova mancava una palla break sul 30-40 (sbagliando un facile diritto) e poi sul 6 a 5 Sarita metteva a segno il break a 0, con l’azzurra che portava a casa la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set dopo break e controbreak, la ceca sul 2 pari piazzava il break a 15 mettendo a segno un bel vincente di diritto sulla palla break e poi nel game successivo, sul 3 a 2, dallo 0-30, la Strycova conquistava quattro punti consecutivi e teneva la battuta, con la complicità di Sarita che sul 40-30 sbagliava un facile smash.

Sul 2 a 4 l’azzurra, dal 40-15, perdeva quattro punti di fila e nuovamente la battuta, con Barbora che chiudeva poi la partita per 6 a 2 e con la Errani che sul finale di partita era visibilmente affaticata.

2T Errani – Strycova (7-2) 3 incontro dalle ore 20:00



WTA Indian Wells Sara Errani Sara Errani 4 7 2 Barbora Strycova [17] Barbora Strycova [17] 6 5 6 Vincitore: B. STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Strycova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Strycova 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 1-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

0 Aces 20 Double Faults 477% 1st Serve % 64%42/78 (54%) 1st Serve Points Won 34/54 (63%)9/23 (39%) 2nd Serve Points Won 13/30 (43%)8/16 (50%) Break Points Saved 3/9 (33%)15 Service Games Played 1520/54 (37%) 1st Return Points Won 36/78 (46%)17/30 (57%) 2nd Return Points Won 14/23 (61%)6/9 (67%) Break Points Won 8/16 (50%)15 Return Games Played 1551/101 (50%) Total Service Points Won 47/84 (56%)37/84 (44%) Total Return Points Won 50/101 (50%)88/185 (48%) Total Points Won 97/185 (52%)

Errani – Strycova

Apr 29, 1987 Birthday: Mar 28, 1986

29 years Age: 30 years

Italy Italy Country: Czech Republic Czech Republic

104 Current rank: 19

5 (Aug 26, 2013) Highest rank: 16 (Jan 16, 2017)

752 Total matches: 821

$12 736 385 Prize money: $5 686 942

588 Points: 2 050

Right-handed Plays: Right-handed