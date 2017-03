Karolina Pliskova e la possibilità di diventare n.1 del mondo

Karolina Pliskova è diventata, dopo il forfait di Serena Williams, la seconda favorita per la vittoria finale nel WTA Premier Mandatory di Indian Wells. La tennista ceca, n.3 al mondo, ha commentato: “Raggiungere la finale agli US Open 2016 mi ha aiutato molto. Ora ho capito di poter battere gente con cui perdevo in passato”.

Con due titoli all’attivo nel 2017 (Brisbane e Doha), Karolina è piuttosto ambiziosa per il resto della stagione: “Diventare numero uno non è l’obiettivo principale ma so che vincendo tornei importanti potrei riuscire nell’impresa”, ha concluso durante la conferenza stampa della vigilia ad Indian Wells.

Lorenzo Carini