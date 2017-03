Challenger Zhuhai: Thomas Fabbiano è in finale (Video)

Thomas Fabbiano conquista la finale nel torneo challenger di Zhuhai.

Thomas, numero 161 del ranking mondiale e settima testa di serie, nonché campione in carica, ha sconfitto in semifinale per 76(6) 64, il bielorusso Uladzimir Ignatik, numero 163 Atp.

Domani Fabbiano andrà a caccia del bis affrontando il russo Evgeny Donskoy, numero 99 Atp e primo favorito del seeding. Il 26enne moscovita è reduce dai quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai dove ha sconfitto tra gli altri anche Roger Federer.

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi vs [3] Mao-Xin Gong / Ze Zhang



CH Zhuhai Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi 3 6 Mao-Xin Gong / Ze Zhang [3] Mao-Xin Gong / Ze Zhang [3] 6 7 Vincitori: GONG / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* df 6-6 → 6-7 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Gong / Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Roelofse / Yi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 R. Roelofse / Yi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Roelofse / Yi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace 2-5 → 3-5 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 30-15 0-3 → 1-3 M. Gong / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 R. Roelofse / Yi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Evgeny Donskoy vs [PR] Yuki Bhambri



CH Zhuhai Evgeny Donskoy [1] Evgeny Donskoy [1] 6 7 Yuki Bhambri Yuki Bhambri 3 5 Vincitore: E. DONSKOY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Bhambri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 E. Donskoy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Y. Bhambri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Donskoy 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [8] Uladzimir Ignatik vs [7] Thomas Fabbiano



CH Zhuhai Uladzimir Ignatik [8] Uladzimir Ignatik [8] 6 4 Thomas Fabbiano [7] Thomas Fabbiano [7] 7 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Ignatik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 U. Ignatik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5 Aces 53 Double Faults 060% 1st Serve % 59%38/52 (73%) 1st Serve Points Won 37/44 (84%)18/35 (51%) 2nd Serve Points Won 17/31 (55%)4/5 (80%) Break Points Saved 1/1 (100%)11 Service Games Played 117/44 (16%) 1st Return Points Won 14/52 (27%)14/31 (45%) 2nd Return Points Won 17/35 (49%)0/1 (0%) Break Points Won 1/5 (20%)11 Return Games Played 1156/87 (64%) Total Service Points Won 54/75 (72%)21/75 (28%) Total Return Points Won 31/87 (36%)77/162 (48%) Total Points Won 85/162 (52%)

163 Ranking 161

26 Age 27

Minsk, Belarus Birthplace Grottaglie, Italy

Belarus, Slovakia Residence Rome, Italy

6’0″ (182 cm) Height 5’8″ (172 cm)

181 lbs (82 kg) Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro 2005

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$460,170 Career Prize Money $666,739