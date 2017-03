Davis Cup: L’ITF avrebbe varato già la rivoluzione. Addio ai 3 set su 5?

Dall’amico Vincenzo Martucci, noto giornalista, arriva una notizia bomba per il nuovo formato di Coppa Davis.

“La Coppa Davis si disputerà in due giorni e in match di tre set, come la fed cup: sarà ufficializzato ad agosto, ma il board itf l’ha deciso” – dichiara Martucci.

l’ITF quindi prepara a comunicare un svolta davvero storica per la Competizione maschile, ovvero il passaggio dai cinque ai tre set e una durata di due giorni, riprendendo il format in uso per la Fed Cup.

Dovremmo aspettare però ad Agosto per avere l’ufficializzazione delle nuove regole e quando entreranno in vigore.