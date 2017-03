Challenger Zhuhai: I risultati della quarta giornata con il Live dettagliato e LiveVideo (In Campo Thomas Fabbiano)

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Thomas Fabbiano vs [Q] Yasutaka Uchiyama



CH Zhuhai Thomas Fabbiano [7] Thomas Fabbiano [7] 15 1 Yasutaka Uchiyama • Yasutaka Uchiyama 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 1-0 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Ze Zhang vs [2] Yuichi Sugita



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Evgeny Donskoy vs [WC] Yan Bai



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Di Wu / Zhizhen Zhang vs [3] Mao-Xin Gong / Ze Zhang (non prima ore: 08:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Joris De Loore vs [6] Maximilian Marterer



CH Zhuhai Joris De Loore Joris De Loore 30 1 Maximilian Marterer [6] • Maximilian Marterer [6] 40 0 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [PR] Yuki Bhambri vs [5] Blaz Kavcic (non prima ore: 04:00)



CH Zhuhai Yuki Bhambri Yuki Bhambri 0 5 Blaz Kavcic [5] • Blaz Kavcic [5] 0 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Kavcic 5-1 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Y. Bhambri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [1] Antonio Sancic / Franko Skugor vs Uladzimir Ignatik / Stefano Napolitano



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Hsien-Yin Peng / Sanchai Ratiwatana OR Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi vs Maximilian Marterer / Jan Satral (non prima ore: 08:00)

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Hsien-Yin Peng / Sanchai Ratiwatana vs Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi



Il match deve ancora iniziare

2. Thomas Fabbiano / Luca Vanni vs [2] Roman Jebavy / Igor Zelenay (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare