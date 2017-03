Head Presenta La Nuova Racchetta Radical Graphene Xt Ltd Edition

La serie di racchette HEAD Radical è rinomata per l’innovativa tecnologia, per la versatilità e la combinazione ideale di potenza e manovrabilità. Da oggi, grazie a questa edizione limitata, sarà rinomata anche per l’inconfondibile colore. HEAD presenta la Radical Graphene XT LTD per celebrare tutta la linea di racchette RADICAL proponendo un design che non passerà inosservato.

Ispirata all’avventurosa vita notturna della capitale della Florida, Miami, la racchetta Graphene XT Radical LTD unisce la combinazione unica dei colori nero, rosa fenicottero, madreperla, giallo fluo e blu laguna, per il giocatore versatile che si vuole distinguere. L’inconfondibile design viene proposto anche nel sacchetto porta scarpe Radical LTD e nella borsa porta racchette Radical LTD Monstercombi.

Dotata delle stesse specifiche tecniche della racchetta di serie Graphene XT Radical MP, anche la limited edition possiede l’innovativa tecnologia Graphene XT che permette una migliore redistribuzione della massa per avere un gioco ancora più potente e un migliore trasferimento dell’energia. Inoltre, lo schema corde dinamico 16/19 fornisce migliore giocabilità e maggiore spin. Con una disponibilità mondiale limitata a 10.000 pezzi, la racchetta Graphene XT Radical LTD è disponibile da oggi, sia online che presso i rivenditori selezionati, fino ad esaurimento scorte.