Challenger Santiago: I risultati della terza giornata con il Live dettagliato. Bella vittoria di Simone Bolelli. Out Cecchinato (Video)

Simone Bolelli conquista i quarti di finale del torneo challenger di Santiago.

Simone, in gara con il ranking protetto dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, ha sconfitto al secondo turno per 76(5) 46 63, dopo una battaglia di due ore e mezza, l’argentino Leonardo Mayer, numero 141 Atp.

Ai quarti di finale sfiderà il giapponese Taro Daniel, numero 119 Atp e quarto favorito del seeding o il cileno Christian Garin, numero 202 Atp.

Secondo turno amaro, invece, per Marco Cecchinato.

Leonardo Mayer vs [PR] Simone Bolelli



CH Santiago Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 6 3 Simone Bolelli Simone Bolelli 7 4 6 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Mayer 0-15 15-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Mayer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Mayer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Marco Cecchinato vs [Q] Christian Lindell



CH Santiago Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 6 Christian Lindell Christian Lindell 7 4 7 Vincitore: C. LINDELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 df 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Lindell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Lindell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 C. Lindell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Lindell 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Lindell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Lindell 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Lindell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Lindell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Lindell 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Lindell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Lindell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 C. Lindell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Lindell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Lindell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Lindell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 C. Lindell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Lindell 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Challenger Santiago CH | Terra | $50.000 – 2° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Guilherme Clezar vs [2] Nicolas Kicker



CH Santiago Guilherme Clezar Guilherme Clezar 4 6 7 Nicolas Kicker [2] Nicolas Kicker [2] 6 4 5 Vincitore: G. CLEZAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Clezar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Clezar 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 5-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Clezar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Rogerio Dutra Silva vs Caio Zampieri (non prima ore: 18:00)



CH Santiago Rogerio Dutra Silva [1] Rogerio Dutra Silva [1] 6 6 Caio Zampieri Caio Zampieri 3 3 Vincitore: R. DUTRA SILVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Zampieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Dutra Silva 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Zampieri 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Zampieri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Dutra Silva 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Zampieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Zampieri 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Dutra Silva 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 C. Zampieri 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Zampieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Zampieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Zampieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. [4] Taro Daniel vs Christian Garin



CH Santiago Taro Daniel [4] Taro Daniel [4] 30 1 Christian Garin • Christian Garin 15 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 1-1 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Nicolas Jarry vs Maximo Gonzalez



Cancha 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. [5] Arthur De Greef vs Guido Andreozzi (non prima ore: 18:00)



CH Santiago Arthur De Greef [5] Arthur De Greef [5] 7 4 1 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 6 6 6 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. De Greef 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-5 → 1-5 G. Andreozzi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. De Greef 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 G. Andreozzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 G. Andreozzi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. De Greef 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. De Greef 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Andreozzi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. De Greef 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 3-5 → 4-5 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. De Greef 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. De Greef 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. De Greef 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [8] Joao Souza vs Casper Ruud (non prima ore: 20:00)



CH Santiago Joao Souza [8] • Joao Souza [8] 40 5 6 4 Casper Ruud Casper Ruud 0 7 4 5 3 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 4-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Souza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Souza 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 J. Souza 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Souza 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Souza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Souza 15-0 ace 30-0 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Souza 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Souza 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 J. Souza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Souza 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Fabiano De Paula / Fabricio Neis vs [WC] Emilio Gomez / Juan Ignacio Londero