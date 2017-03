Combined Indian Wells: I risultati con il live dettagliato della seconda giornata di qualificazioni. Francesca Schiavone supera le qualificazioni

Francesca Schiavone conquista il tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

La Leonessa ha sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni Elitsa Kostova 26 anni e n.141 WTA, con il risultato di 16 60 60 dopo 1 ora e 46 minuti di partita.

Elitsa Kostova vs Francesca Schiavone



WTA Indian Wells Elitsa Kostova Elitsa Kostova 6 0 0 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 1 6 6 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-3 → 0-4 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 F. Schiavone 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-4 → 0-5 E. Kostova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 E. Kostova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Kostova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Schiavone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Kostova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

0 Aces 31 Double Faults 267% 1st Serve % 61%17/42 (40%) 1st Serve Points Won 25/36 (69%)11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 12/23 (52%)3/9 (33%) Break Points Saved 5/7 (71%)10 Service Games Played 911/36 (31%) 1st Return Points Won 25/42 (60%)11/23 (48%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)2/7 (29%) Break Points Won 6/9 (67%)9 Return Games Played 1028/63 (44%) Total Service Points Won 37/59 (63%)22/59 (37%) Total Return Points Won 35/63 (56%)50/122 (41%) Total Points Won 72/122 (59%)

141 Ranking 157

26 Age 36

N/A Birthplace Milan, Italy

N/A Residence Milan, Italy

N/A Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

N/A Weight 132 lbs. (60 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro (1998)

3/6 Year to Date Win/Loss 3/6

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 7

$337,263 Career Prize Money $10,870,559

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423 – 1° Turno Quali M – Turno Decisivo Quali F

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jacqueline Cako vs [15] Sara Sorribes Tormo



WTA Indian Wells Jacqueline Cako Jacqueline Cako 2 0 Sara Sorribes Tormo [15] Sara Sorribes Tormo [15] 6 6 Vincitore: S. SORRIBES TORMO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 J. Cako 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Cako 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Cako 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Cako 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 J. Cako 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Cako 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Cako 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [10] Varvara Lepchenko vs Lucie Hradecka



WTA Indian Wells Varvara Lepchenko [10] Varvara Lepchenko [10] 6 6 Lucie Hradecka Lucie Hradecka 0 3 Vincitore: V. LEPCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Hradecka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Hradecka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Hradecka 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Hradecka 0-15 0-30 5-0 → 6-0 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-0 → 5-0 L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Hradecka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [7] Santiago Giraldo vs [WC] Michael Mmoh



ATP Indian Wells Santiago Giraldo [7] Santiago Giraldo [7] 6 7 Michael Mmoh Michael Mmoh 3 6 Vincitore: S. GIRALDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* df 3*-4 ace 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Giraldo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Giraldo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Mmoh 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Giraldo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Giraldo 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Giraldo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Giraldo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Mmoh 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Giraldo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Mmoh 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Mitchell Krueger vs [18] Vasek Pospisil



ATP Indian Wells Mitchell Krueger • Mitchell Krueger 30 0 Vasek Pospisil [18] Vasek Pospisil [18] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Krueger 15-0 30-0 0-1 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. [6] Jared Donaldson vs Rajeev Ram



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tim Smyczek vs [16] Henri Laaksonen



ATP Indian Wells Tim Smyczek Tim Smyczek 6 3 Henri Laaksonen [16] Henri Laaksonen [16] 7 6 Vincitore: H. LAAKSONEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Smyczek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Laaksonen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 T. Smyczek 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Laaksonen 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Smyczek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Laaksonen 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Smyczek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Smyczek 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Marton Fucsovics vs [19] Denis Kudla



ATP Indian Wells Marton Fucsovics Marton Fucsovics 3 3 Denis Kudla [19] Denis Kudla [19] 6 6 Vincitore: D. KUDLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Kudla 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [12] Julia Boserup vs [14] Patricia Maria Tig (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Julia Boserup [12] Julia Boserup [12] 5 0 Patricia Maria Tig [14] Patricia Maria Tig [14] 7 6 Vincitore: P. TIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 P. Maria Tig 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-5 → 0-6 J. Boserup 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 P. Maria Tig 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 P. Maria Tig 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Boserup 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Maria Tig 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Boserup 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 P. Maria Tig 0-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Maria Tig 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-5 → 3-5 J. Boserup 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 P. Maria Tig 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 P. Maria Tig 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Boserup 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 P. Maria Tig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Sam Groth vs [14] Julien Benneteau



ATP Indian Wells Sam Groth • Sam Groth 0 2 Julien Benneteau [14] Julien Benneteau [14] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Groth 2-4 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 S. Groth 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Groth 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [8] Ernesto Escobedo vs Peter Gojowczyk



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sachia Vickery vs [16] Tatjana Maria



WTA Indian Wells Sachia Vickery Sachia Vickery 2 2 Tatjana Maria [16] Tatjana Maria [16] 6 6 Vincitore: T. MARIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 T. Maria 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 0-4 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 T. Maria 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Vickery 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Maria 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 T. Maria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [1] Shuai Peng vs Jamie Loeb



WTA Indian Wells Shuai Peng [1] Shuai Peng [1] 6 6 Jamie Loeb Jamie Loeb 1 3 Vincitore: S. PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Loeb 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Peng 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Loeb 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Loeb 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Peng 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Loeb 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Loeb 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Peng 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 J. Loeb 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Loeb 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Peng 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Loeb 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Peng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Andrew Whittington vs [22] Andrey Rublev



ATP Indian Wells Andrew Whittington Andrew Whittington 6 6 Andrey Rublev [22] Andrey Rublev [22] 3 1 Vincitore: A. WHITTINGTON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-1 → 4-1 A. Whittington 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Whittington 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Whittington 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Whittington 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Whittington 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 A. Whittington 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Whittington 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [11] Sergiy Stakhovsky vs Federico Gaio



ATP Indian Wells Sergiy Stakhovsky [11] • Sergiy Stakhovsky [11] 0 6 1 Federico Gaio Federico Gaio 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Stakhovsky 1-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Stakhovsky 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Stakhovsky 0-15 15-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Stakhovsky 15-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Gaio 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

5. [10] Illya Marchenko vs Teymuraz Gabashvili



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Maria Sakkari vs [21] Mariana Duque-Mariño



WTA Indian Wells Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 6 3 Mariana Duque-Mariño [21] Mariana Duque-Mariño [21] 7 6 Vincitore: M. DUQUE-MARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-5 → 2-5 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* df 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 M. Duque-Mariño 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 M. Sakkari 30-30 40-30 2-0 → 3-0

2. [PR] Ernests Gulbis vs [23] Alexander Bublik



ATP Indian Wells Ernests Gulbis Ernests Gulbis 4 6 Alexander Bublik [23] Alexander Bublik [23] 6 7 Vincitore: A. BUBLIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 E. Gulbis 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 4-3 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 3-2 E. Gulbis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 df 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Gulbis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 2-3 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [9] Risa Ozaki vs Samantha Crawford



WTA Indian Wells Risa Ozaki [9] Risa Ozaki [9] 30 1 6 1 Samantha Crawford • Samantha Crawford 15 6 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Crawford 0-15 df 0-30 15-30 1-5 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 S. Crawford 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-4 → 1-4 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Crawford 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Crawford 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 S. Crawford 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Crawford 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-2 → 2-2 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Crawford 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 R. Ozaki 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 0-5 → 1-5 S. Crawford 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 S. Crawford 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 R. Ozaki 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 S. Crawford 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Marco Trungelliti vs [15] Jozef Kovalik



Il match deve ancora iniziare

5. Elias Ymer vs [17] Peter Polansky



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Nikoloz Basilashvili vs [PR] Matthew Ebden



ATP Indian Wells Nikoloz Basilashvili [1] Nikoloz Basilashvili [1] 6 6 Matthew Ebden Matthew Ebden 4 2 Vincitore: N. BASILASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Ebden 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Ebden 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-1 → 4-2 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Ebden 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

2. [7] Evgeniya Rodina vs [13] Mona Barthel



WTA Indian Wells Evgeniya Rodina [7] Evgeniya Rodina [7] 4 4 Mona Barthel [13] Mona Barthel [13] 6 6 Vincitore: M. BARTHEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Rodina 0-15 0-30 df 0-40 df 4-5 → 4-6 M. Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Barthel 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 M. Barthel 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Rodina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Barthel 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 E. Rodina 0-15 df 0-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Ruben Bemelmans vs [13] Norbert Gombos



ATP Indian Wells Ruben Bemelmans Ruben Bemelmans 0 2 Norbert Gombos [13] • Norbert Gombos [13] 15 3 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Gombos 15-0 2-3 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 N. Gombos 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Mandy Minella vs Tereza Martincova



WTA Indian Wells Mandy Minella [5] Mandy Minella [5] 4 6 6 Tereza Martincova Tereza Martincova 6 4 3 Vincitore: M. MINELLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Minella 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Minella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Minella 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Martincova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Minella 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Minella 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 M. Minella 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Minella 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Minella 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Minella 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Minella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Minella 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 T. Martincova 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [4] Radu Albot vs Vincent Millot



ATP Indian Wells Radu Albot [4] Radu Albot [4] 7 6 Vincent Millot Vincent Millot 6 2 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Albot 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 V. Millot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 V. Millot 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Millot 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 V. Millot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Millot 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 V. Millot 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 V. Millot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Albot 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Millot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [12] Marius Copil vs Lukas Rosol



ATP Indian Wells Marius Copil [12] • Marius Copil [12] 15 7 3 Lukas Rosol Lukas Rosol 0 6 2 Ace - n.11 per M. C Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Copil 15-0 ace 3-2 L. Rosol 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Copil 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* df 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-4* ace 6*-5 ace 6-6 → 7-6 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Copil 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Copil 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Copil 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Copil 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. [3] Yoshihito Nishioka vs Marcelo Arevalo



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Denis Istomin vs Dennis Novikov



ATP Indian Wells Denis Istomin [2] • Denis Istomin [2] 0 6 2 Dennis Novikov Dennis Novikov 15 7 4 Vincitore: D. NOVIKOV per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Istomin 0-15 2-4 D. Novikov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Novikov 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Novikov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 4-4* df 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 D. Novikov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Novikov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Novikov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 D. Novikov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Novikov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Istomin 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Novikov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [9] Dusan Lajovic vs [WC] Ivan Dodig



ATP Indian Wells Dusan Lajovic [9] Dusan Lajovic [9] 5 7 6 Ivan Dodig Ivan Dodig 7 5 0 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 I. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 I. Dodig 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 4-0 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 I. Dodig 0-15 0-30 15-40 0-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 I. Dodig 0-15 df 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 D. Lajovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 I. Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [11] Magda Linette vs [18] Nao Hibino (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Magda Linette [11] • Magda Linette [11] 0 6 5 Nao Hibino [18] Nao Hibino [18] 0 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Linette 5-5 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Hibino 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 N. Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [5] Mikhail Kukushkin vs [WC] Marcos Giron



STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alex De Minaur vs [24] Go Soeda



ATP Indian Wells Alex De Minaur Alex De Minaur 6 2 6 Go Soeda [24] Go Soeda [24] 3 6 3 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Soeda 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. De Minaur 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. De Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

2. Benjamin Becker vs [21] Tobias Kamke



ATP Indian Wells Benjamin Becker Benjamin Becker 5 6 4 Tobias Kamke [21] Tobias Kamke [21] 7 3 6 Vincitore: T. KAMKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Becker 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Becker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Becker 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Becker 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Becker 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Becker 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Kamke 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Becker 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 4-3 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Becker 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-0 → 3-1 B. Becker 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Becker 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 B. Becker 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 B. Becker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Becker 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 T. Kamke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Becker 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 T. Kamke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Becker 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kamke 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Becker 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Sesil Karatantcheva vs [19] Anett Kontaveit (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Sesil Karatantcheva Sesil Karatantcheva 0 1 0 Anett Kontaveit [19] • Anett Kontaveit [19] 0 6 3 Foot fault - Doppio fallo n.9 di S. K Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Kontaveit 0-3 S. Karatantcheva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 0-1 → 0-2 S. Karatantcheva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 1-6 S. Karatantcheva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Karatantcheva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Karatantcheva 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Noah Rubin vs [20] Darian King



Il match deve ancora iniziare