Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione. Turno non semplice per Federico Gaio.

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $6.993.450

(1) Basilashvili, Nikoloz vs (PR) Ebden, Matthew

(PR) Gulbis, Ernests vs (23) Bublik, Alexander

(2) Istomin, Denis vs Novikov, Dennis

Smyczek, Tim vs (16) Laaksonen, Henri

(3) Nishioka, Yoshihito vs Arevalo, Marcelo

Ymer, Elias vs (17) Polansky, Peter

(4) Albot, Radu vs Millot, Vincent

(WC) De Minaur, Alex vs (24) Soeda, Go

(5) Kukushkin, Mikhail vs (WC) Giron, Marcos

Rubin, Noah vs (20) King, Darian

(6) Donaldson, Jared vs Ram, Rajeev

(WC) Krueger, Mitchell vs (18) Pospisil, Vasek

(7) Giraldo, Santiago vs (WC) Mmoh, Michael

Bemelmans, Ruben vs (13) Gombos, Norbert

(8) Escobedo, Ernesto vs Gojowczyk, Peter

Trungelliti, Marco vs (15) Kovalik, Jozef

(9) Lajovic, Dusan vs (WC) Dodig, Ivan

Becker, Benjamin vs (21) Kamke, Tobias

(10) Marchenko, Illya vs Gabashvili, Teymuraz

Groth, Sam vs (14) Benneteau, Julien

(11) Stakhovsky, Sergiy vs Gaio, Federico

Whittington, Andrew vs (22) Rublev, Andrey

(12) Copil, Marius vs Rosol, Lukas

Fucsovics, Marton vs (19) Kudla, Denis