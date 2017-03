WTA Indian Wells: Il Tabellone Principale (comprese le qualificate)

Sono tre (quattro con la qualificata Francesca Schiavone) le azzurre ai nastri di partenza nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells ($7.669.423, hard).

Roberta Vinci, n.26 del seeding, avrà un bye al primo turno.

Sara Errani sfiderà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni e infine Camila Giorgi se la vedrà con la svedese Johanna Larsson, classe 1988 e n.57 WTA.

Main Draw – Parte Alta

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Puig, Monica vs (WC) Collins, Danielle

Chirico, Louisa vs (Q) Schiavone, Francesca

Bye vs (29) Begu, Irina-Camelia

(18) Bertens, Kiki vs Bye

Bencic, Belinda vs Pironkova, Tsvetana

Niculescu, Monica vs Cirstea, Sorana

Bye vs (15) Bacsinszky, Timea

(10) Svitolina, Elina vs Bye

Bondarenko, Kateryna vs Wang, Qiang

Wickmayer, Yanina vs Siegemund, Laura

Bye vs (24) Gavrilova, Daria

(32) Lucic-Baroni, Mirjana vs Bye

(WC) Day, Kayla vs Nara, Kurumi

Bellis, Catherine vs Flipkens, Kirsten

Bye vs (7) Muguruza, Garbiñe

(5) Cibulkova, Dominika vs Bye

Ostapenko, Jelena vs Kovinic, Danka

Pliskova, Kristyna vs (WC) Mattek-Sands, Bethanie

Bye vs (33) Kasatkina, Daria

(19) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bye

(Q) Kontaveit, Anett vs Doi, Misaki

Errani, Sara vs (Q) Minella, Mandy

Bye vs (17) Strycova, Barbora

(11) Konta, Johanna vs Bye

(WC) Gibbs, Nicole vs Watson, Heather

(LL) Rodina, Evgeniya vs Mchale, Christina

Bye vs (21) Garcia, Caroline

(26) Vinci, Roberta vs Bye

Brengle, Madison vs (Q) Maria, Tatjana

Larsson, Johanna vs Giorgi, Camila

Bye vs (8) Kuznetsova, Svetlana

Main Draw – Parte Bassa

(9) Keys, Madison vs Bye

(Q) Duque-Mariño, Mariana vs (Q) Tig, Patricia Maria

Osaka, Naomi vs (Q) Ozaki, Risa

Bye vs (30) Zhang, Shuai

(23) Suárez Navarro, Carla vs Bye

Siniakova, Katerina vs (Q) Barthel, Mona

(WC) Townsend, Taylor vs (Q) Linette, Magda

Bye vs (13) Wozniacki, Caroline

(16) Stosur, Samantha vs Bye

Goerges, Julia vs Tomljanovic, Ajla

Golubic, Viktorija vs Davis, Lauren

Bye vs (22) Sevastova, Anastasija

(28) Mladenovic, Kristina vs Bye

Beck, Annika vs Bouchard, Eugenie

Riske, Alison vs (WC) Vekic, Donna

Bye vs (4) Halep, Simona

(6) Radwanska, Agnieszka vs Bye

(Q) Sorribes Tormo, Sara vs Makarova, Ekaterina

(Q) Peng, Shuai vs Tsurenko, Lesia

Bye vs (31) Konjuh, Ana

(20) Vandeweghe, CoCo vs Bye

Arruabarrena, Lara vs Safarova, Lucie

Jankovic, Jelena vs (WC) Falconi, Irina

Bye vs (12) Williams, Venus

(14) Vesnina, Elena vs Bye

(WC) Brady, Jennifer vs Rogers, Shelby

Shvedova, Yaroslava vs (Q) Lepchenko, Varvara

Bye vs (25) Babos, Timea

(27) Putintseva, Yulia vs Bye

Parmentier, Pauline vs Dodin, Oceane

King, Vania vs Petkovic, Andrea

Bye vs (2) Kerber, Angelique