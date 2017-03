Philipp Kohlschreiber parla dell’amicizia nel mondo del tennis

Philipp Kohlschreiber, uno dei giocatori più esperti del circuito, arriva dall’incredibile sconfitta con Andy Murray in quel di Dubai. Il tedesco, che non ha sfruttato ben sette match point, si è arreso in tre set al tennista scozzese, poi vincitore del torneo.

Nella conferenza stampa dopo la sconfitta, Kohlschreiber ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni di Garbine Muguruza, secondo la quale è difficile avere amici nel circuito: “Frequentiamo tornei per tutto l’anno, dunque parliamo fra di noi e ci alleniamo un po’ con tutti. Certo, è difficile avere grandi amici nel circuito, però ho buoni rapporti con diversi giocatori. I migliori amici sono coloro con cui si può parlare di ogni cosa, è bello conoscere persone che non hanno a che fare col tennis e grazie ai quali si possono dimenticare i momenti passati sui campi”.

Lorenzo Carini