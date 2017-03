Aggiornamento BNL al Monviso Sporting Club (Torneo di Qualificazione per le PreQuali del Foro). Domani in campo Eremin

I match odierni nel tabellone finale dell’Open BNL al Monviso Sporting Club di Grugliasco hanno promosso nei sedicesimi i protagonisti.

A segno tra i piemontesi Enrico Capello (Tiruma Pì Fort di Chivasso), Alessio Giannuzzi (Stampa Sporting) e Gianluca Marino (Verde Lauro Fiorito). Il primo ha superato con un doppio 6-2 Giovannini e domani (ore 13,30) sfiderà il 2.3 Andrea Grazioso in un match che si annuncia spettacolare. Il secondo ha fatto altrettanto contro Misasi (6-1 6-2) e mercoledì se la vedrà con Rizzuti (2.3). Il terzo ha piegato con lo score di 6-4 6-1 il casalese Biondolillo, usando colpi ed esperienza. A segno oggi anche il 2.4 Alessandro Dragoni (La Meridiana), autore del successo contro Gianluca Bellezza, per 6-2 6-3; Gabriele Moghini, 2.6 dello Sporting Club Saronno, che ha battuto in due frazioni il 2.4 Procopio. Bene anche Nicolò Nardi (2.5), portacolori del Tennis Club Baratoff, che in tre set (6-2 4-6 6-2) ha stoppato il 2.4 Cardella. Facile il passaggio di turno per il 2.4 Alessandro Coppini (ASD Crema) che ha lasciato un solo game (6-1 6-0) a Nicolò Giordano, del Country Cuneo.

Domani scenderanno in campo (a differenza di quanto precedentemente comunicato) alcuni grossi calibri. Su tutti il primo della lista, Edoardo Eremin, chiamato all’esordio alle 16 contro il vincente di Cilento – Bedolo. In campo anche Alberto Sibona, torinese 13esima testa di serie, opposto a Moghini (ore 9,30). Così l’altro torinese Matteo Accatino (2.3) che se la vedrà con Coppini attorno alle 12. Da seguire in apertura di programma anche Alberto Bagarello (2.3), contro Nardi e Reitano che sfiderà il vincente di Corioni/Cannella.