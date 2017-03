Roger Federer non commenta su Krygios e Tomic

Roger Federer ad una domanda di un giornalista ha parlato di Nick Kyrgios e Bernard Tomic ma in un modo diverso dal solito.

“Non vorrei commentare su di loro perchè già abbastanza persone hanno detto loro cosa fare e cosa non fare.

E sono sicuro ormai che tutti si sono stufati di questa cosa. Penso che abbiamo un grande gruppo di giocatori emergenti della nuova generazione e la cosa positiva è che l’ATP sta promuovendo tutti loro. Quindi devono imparare e prendere le proprie decisioni, quindi quale torneo giocare, a quanti tornei vogliono prendere parte.”

“Ho già detto tante cose in passato su tanti giocatori e forse lo farò di nuovo in futuro. Ma ora non è il momento giusto per farlo.”