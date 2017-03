ITF Solarino: Da oggi inizia il torneo

In programma oggi, a partire dalle 9,30, gli incontri del primo turno del torneo internazionale di Solarino in programma sui campi in erba sintetica del Resort Zaiera.

Provenienti dalle qualificazioni disputate nel fine settimana, quattro italiane hanno centrato l’accesso al maindraw della “G&V HOSPITAL CUP”: Sella, Masini, Piran e Pillot sono i nomi che si aggiungono alle ammesse per classifica, portando a 15 il numero delle nostre ragazze in gara.

I favori del pronostico vanno comunque alla nutrita rappresentativa straniera guidata dalla spagnola Garcia-Perez, dalle russe Paigina e Prybilova e dalla ceca Krejsova ma ci sarà senz’altro spazio per le ambizioni delle altre giocatrici tra cui le italiane Deborah Chiesa e Alice Matteucci, quest’ultima vincitrice dell’ultimo evento disputato su questi campi lo scorso novembre.

La Chiesa e la Matteucci, in coppia, sono anche tra le prime favorite nella gara di doppio che si preannuncia assai avvincente e spettacolare.

Ricordiamo che il montepremi in palio è di $15,000 oltre ai preziosi punti validi per il ranking mondiale.

La direzione del torneo è affidata al tecnico catanese Renato Morabito, l’ingresso per il pubblico è libero.

Main Draw

Georgina GARCIA-PEREZ [1] – Amandine CAZEAUX (Q)

Iva PRIMORAC – Giorgia MARCHETTI

Dalila SPITERI – Angelica MORATELLI

Susan BANDECCHI (Q) – Alice MATTEUCCI [8]

Petra KREJSOVA [3] – Ylena IN-ALBON

Laura-Ioana ANDREI – Carolina PILLOT (Q)

Tatiana PIERI – Francesca SELLA (Q)

Maria MASINI (Q) – Dea HERDZELAS [7]

Deborah CHIESA [6] – Vasilisa APONASENKO (Q)

Natalia VAJDOVA (WC) – Kristina SCHMIEDLOVA

Rosalie VAN DER HOEK – Ainhoa ATUCHA GOMEZ (WC)

Anna-Giulia REMONDINA – Anastasia PRIBYLOVA [4]

Ana VESELINOVIC [5] – Stefania RUBINI (WC)

Ludmilla SAMSONOVA – Maria Vittoria VIVIANI (WC)

Linnea MALMQVIST (Q) – Alessia PIRAN (Q)

Miriana TONA – Marta PAIGINA [2]