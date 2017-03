Bogdan Obradovic si propone di aiutare Novak Djokovic: “Per un buon matematico non esiste un compito impossibile. Io sono quel matematico.”

Bogdan Obradovic, ex capitano di Davis Cup della Serbia, ha parlato di Novak Djokovic.

“Il fatto è che Novak ha bisogno di fare una grande e profonda analisi di tutta una serie di cose.

Djokovic è padrone di se stesso ed è il primo a sapere di cosa ha bisogno. Io sono pronto ad aiutarlo se lui volesse.

Diverso tempo fa, insieme a suo padre Srdjan, risolvevamo insieme questi problemi. Ecco, Novak deve far tornare persone come me e suo padre nella sua squadra di lavoro.”

“Quello che sta accadendo a Novak è collegato a tantissimi fattori. Se raggruppate attorno a voi le persone giuste, loro possono risolvere i suoi problemi. Per un buon matematico non esiste un compito impossibile. Io sono quel matematico.”