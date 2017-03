La vittoria di Matteo Viola a Trento

Quattordicesimo titolo in carriera (tra cui tre ATP Challenger), e primo in singolare nel 2017, per Matteo Viola, che conquista il torneo internazionale ITF 25.000$ di Trento, svoltosi presso i campi in play-it l’ATA Battisti Trentino dal 25 febbraio al 5 marzo 2017.

Matteo, partendo dalle qualificazioni (cui ha partecipato tramite una WC, in quanto non iscritto), ha conquistato il tabellone principale e il titolo superando: Gianluca Di Nicola (WC, 683 ATP) per 6/3 7/6(5), la testa di serie n.6 Edoardo Eremin (337 ATP) per 3/6 6/4 6/4, la testa di serie n.4 Alessandro Bega (312 ATP) per 7/6(4) 6/2, in semifinale la testa di serie n.2 Laurynas Grigelis (265 ATP) per 6/3 7/6(3), mentre in finale ha sconfitto il francese Yannick Jankovits (tds 8, 353 ATP) per 7/6(6) 6/0.

“Settimana veramente positiva” commenta il coach Andrea Fava, che ha seguito Matteo a Trento “partendo dalle qualificazioni, si è trovato più volte in svantaggio nel punteggio con avversari molto validi, riuscendo però a girare le partite nel migliore dei modi, ha finalmente giocato il suo tennis, di ottimo livello. Oggi in finale non ha giocato bene come nelle altre partite, ma ha giocato con la testa. Diciamo che c’era molta voglia di vincere questo torneo, ed è stato portato a casa”. Da sottolineare che con Jankovits Viola aveva già perso due volte, in Israele a febbraio 2016, in semifinale e in finale di due ITF 15.000$.

Ora una settimana di allenamento (niente ITF a Basiglio, quindi) per preparare al meglio il 15.000$ di Sondrio e tentare di alzare ulteriormente il livello.

Matteo si allena presso la 2001 Team Tennis Academy – CS Plebiscito Padova, seguito da Giampaolo Coppo, Andrea Mantegazza e Andrea Fava.