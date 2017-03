Novak Djokovic: “Essere numero uno al mondo è ancora uno degli obiettivi. Voglio tornare in quella posizione, ma non è la priorità principale”

Novak Djokovic ha parlato delle sue priorità e del suo futuro nel mondo del tennis.

Dichiara Novak: “Ho un figlio, una moglie, una famiglia, e mi sento fortunato a poter essere padre. Sono ad un punto della mia vita in cui sto cercando di essere il miglior marito, padre e tennista possibile. È impegnativo ma non impossibile. Tutti cercano di dare il meglio e anch’io lo faccio. Allo stesso tempo non posso essere al 100% ogni giorno in ogni ruolo, anche se cerco di dare il mio meglio.”

“Rispetto l’opinione di tutti, ognuno può dire ciò che pensa. Accetto la parte positiva. Tuttavia, non ripenso ad alcune storie che non hanno senso. Sono chi sono, da dove vengo, dove sono e dove andrò. Ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte, di scegliere il modo in cui approcciare la vita, di pensare, e bisognerebbe avere rispetto per questo.”

“Continuo a giocare a tennis con la stessa passione e amore che avevo quando ho preso in mano la racchetta la prima volta. Il tennis mi rende forte, e mi dà delle grandi emozioni e fin quando lo sentirò, continuerò a giocare. Essere numero uno al mondo è ancora uno degli obiettivi. Voglio tornare in quella posizione, ma non è la priorità principale. Sarei contento se tornassi numero uno, ciò arriverebbe vincendo partite e facendo risultati. Mi alleno con la stessa intensità di sempre.”

“Sono pronto a nuove sfide, ad affrontare la nuova generazione di giocatori, a migliorare e ad avere una carriera lunga. Non vedo me stesso terminare la mia carriera a breve, nonostante abbia quasi 30 anni. Ho tanto da realizzare e da dimostrare sia a me che agli altri. Ma tenendo conto anche altre cose della mia vita, non posso separare la mia figura da tennista da quella privata, come padre, marito, figlio, fratello e amico. È questo che mi rende una persona completa.”