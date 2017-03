Fabio Fognini colpisce il Giudice di Linea (Video)

Non nuovo ad episodi del genere, Fabio Fognini è tornato a destare attenzione per via di alcuni atteggiamenti piuttosto controversi sfoggiati durante l’incontro con Pablo Carreño-Busta. Quest’ultimo si è imposto sull’italiano con il punteggio di per 6-0, 7-6 (1).

Il meglio di sé, invece, Fognini lo ha dato sfoggiando tutta la propria frustrazione: la vittima del giorno, in questa occasione, è stato il giudice di linea.

Il tennista genovese ha vinto solo 10 punti dei primi 50 a disposizione, dando chiaramente a vedere che non si trattasse della sua giornata fortunata.

Fognini got a warning for almost hitting a linesperson with a ball. pic.twitter.com/VBUBpq3R0L — José Morais (@ZezeAM) 4 marzo 2017

Fognini then apologized. Well, he sort of did. pic.twitter.com/3KOKltpEPv — José Morais (@ZezeAM) 4 marzo 2017

Edoardo Gamacchio