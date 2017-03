Fernando Verdasco stufo: “Mi chiedete sempre di Nadal”

Fernando Verdasco, subito dopo aver battuto Robin Haase in semifinale nel torneo ATP 500 di Dubai, si è presentato in conferenza stampa e ha risposto stizzito ad una domanda su Rafael Nadal e lo zio Toni: “Mi chiedete sempre di Nadal. So che lo amate ma adesso è davvero troppo. Per quanto riguarda la separazione con lo zio, chiedete a Rafa”.

Lorenzo Carini