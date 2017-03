Italiane nei tornei ITF: Camila Scala vince ad Hammamet. La Samsonova si arrende in finale a Maicon

Camilla Scala si è aggiudicata questa mattina il 15mila dollari di Hammamet.

La 22enne romagnola ha prevalso in rimonta per 26 75 62 sulla slovena Kaja Juvan, che nel turno precedente aveva eliminato Federica Arcidiacono.

Per l’azzurra è il secondo titolo ITF conquistato in carriera, a segno per la prima volta nella passata stagione sui campi di Santa Margherita di Pula.

Macon – $15,000 – Hard – Finale

Mallaurie Noel vs. Ludmilla Samsonova ore 14:30



Hammamet – $15,000 – Terra – Finale

Kaja Juvan vs. Camilla Scala ore 10:00