Challenger Santiago: Il Main Draw. Derby tra Bolelli e Giannessi. Al via anche Cecchinato.

Challenger Santiago CH | Terra | $50.000

(1) Dutra Silva, Rogerio vs Samper-Montana, Jordi

Qualifier vs Zampieri, Caio

Cecchinato, Marco vs Hernandez-Fernandez, Jose

Qualifier vs (6) Cervantes, Inigo

(4) Daniel, Taro vs Coria, Federico

Bourgue, Mathias vs Garin, Christian

Lama, Gonzalo vs Mayer, Leonardo

(PR) Bolelli, Simone vs (7) Giannessi, Alessandro

(8) Souza, Joao vs (WC) Barrios Vera, Marcelo Tomas

Ruud, Casper vs (WC) Soto, Matias

(WC) Jarry, Nicolas vs Qualifier

Gonzalez, Maximo vs (3) Melzer, Gerald

(5) De Greef, Arthur vs Ramirez Hidalgo, Ruben

Andreozzi, Guido vs (WC) Podlipnik-Castillo, Hans

Qualifier vs Lamasine, Tristan

Janvier, Maxime vs (2) Kicker, Nicolas