Challenger Zhuhai: Il Tabellone Principale. Tre azzurri ai nastri di partenza

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000

(1) Donskoy, Evgeny vs Tepavac, Marko

Ivashka, Ilya vs (WC) Bai, Yan

(WC) Wu, Yibing vs De Loore, Joris

Qualifier vs (6) Marterer, Maximilian

(3) Lee, Duckhee vs Napolitano, Stefano

Diez, Steven vs Velotti, Agustin

(PR) Bhambri, Yuki vs (SE) Mott, Blake

Sousa, Pedro vs (5) Kavcic, Blaz

(8) Ignatik, Uladzimir vs Masur, Daniel

Qualifier vs Qualifier

Satral, Jan vs Jung, Jason

Moriya, Hiroki vs (4) Vanni, Luca

(7) Fabbiano, Thomas vs Djere, Laslo

Qualifier vs (WC) Te, Rigele

(WC) Wu, Di vs Zhang, Ze

Lopez-Perez, Enrique vs (2) Sugita, Yuichi