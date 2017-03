ATP Sao Paulo: Fabio Fognini eliminato nei quarti di finale

Fabio Fognini esce di scena ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Sao Paulo ($455.565, terra).

L’azzurro si è arreso a Pablo Carreno Busta, classe 1991 e n.23 ATP, con il risultato di 60 76 (1) in 1 ora e 12 minuti di partita.

Primo set: Fognini nel primo game, avanti per 40 a 0 ed era al servizio, cedeva cinque punti consecutivi ed anche il servizio, con lo spagnolo che da quel momento metteva a segno uno spaventoso parziale di 25 punti a 6, con Carreno Busta che non lasciava alcun game all’azzurro, vincendo la frazione con un eloquente 6 a 0.

Secondo set: Lo spagnolo si portava subito sul 2 a 0 e poi sul 2 a 1, 15-40, era bravo ad annullare due palle del controbreak all’azzurro.

Sul 5 a 3 l’iberico, dal 15-40, mancava due palle match (un passante di diritto vincente di Fabio e una palla corta risultata poi vincente dopo il recupero out dello spagnolo) ed il ligure in qualche modo teneva il servizio portandosi sul 4 a 5.

Nel game successivo, sul 5 a 4, lo spagnolo dal 30 a 0 cedeva quattro punti consecutivi, con l’iberico che sul break point mandava lungo un diritto dopo che sul 30 pari aveva piazzato una palla corta decisamente lunga, con Fabio che conquistava il punto con un vincente di diritto.

Si andava al tiebreak e qui il ligure sull’1 a 2 commetteva un facile errore a rete (veronica di rovescio affossata) e da quel momento andava in rottura prolungata commettendo ben 3 errori gratuiti e uscendo di scena dal torneo per 7 punti a 1.

La partita punto per punto



ATP Sao Paulo Pablo Carreno Busta [1] Pablo Carreno Busta [1] 6 7 Fabio Fognini [5] Fabio Fognini [5] 0 6 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

P. Carreno Busta – F. Fognini

01:11:57

2 Aces 3

0 Double Faults 3

68% 1st Serve % 63%

25/36 (69%) 1st Serve Points Won 21/37 (57%)

13/17 (76%) 2nd Serve Points Won 7/22 (32%)

2/3 (67%) Break Points Saved 5/9 (56%)

9 Service Games Played 9

16/37 (43%) 1st Return Points Won 11/36 (31%)

15/22 (68%) 2nd Return Points Won 4/17 (24%)

4/9 (44%) Break Points Won 1/3 (33%)

9 Return Games Played 9

38/53 (72%) Total Service Points Won 28/59 (47%)

31/59 (53%) Total Return Points Won 15/53 (28%)

69/112 (62%) Total Points Won 43/112 (38%)

23 Ranking 42

25 Age 29

Gijon, Spain Birthplace Sanremo, Italy

Barcelona, Spain Residence Arma di Taggia, Italy

6’2″ (187 cm) Height 5’10” (177 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2004

10/5 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 4

$3,144,666 Career Prize Money $8,014,202