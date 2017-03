Challenger Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Santiago CH | Terra | $50.000

(1) Clezar, Guilherme vs Bruna, Esteban

(WC) Abde Celis, Jorge vs Montero, Jorge

Molteni, Andres vs Feitt, Franco

De Paula, Fabiano vs (5) Londero, Juan Ignacio

(2) Gomez, Emilio vs Luz, Orlando

Rivera-Aranguiz, Guillermo vs Navarro, Simon

(WC) Naser, Javier vs Hocevar, Ricardo

Nunez, Victor vs (6) Lindell, Christian

(3) Lipovsek Puches, Tomas vs Vernier, Michel

Alvarez-Guzman, Mauricio vs Arguello, Facundo

(WC) Kohl, Cristopher vs Varillas, Juan Pablo

(WC) Sanson, Alan vs (7) Santanna, Bruno

(4) Sorgi, Joao Pedro vs Dellien, Hugo

Fleming, David vs (WC) Leiva Biason, Oscar Matias

(WC) Bruna, Nicolas vs Urzua-Rivera, Ricardo

Zormann, Marcelo vs (8) Dutra da Silva, Daniel