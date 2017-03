Il record che unisce Hewitt a Kyrgios

Nick Kyrgios ha tutte le carte in regola per intraprendere una carriera simile a quella di Lleyton Hewitt, ex mumero uno al mondo. Non si può negare come il nativo di Canberra abbia del grande potenziale e, a soli 21 anni, è destinato a diventare una stella del tennis mondiale negli anni a venire.

Kyrgios può già vantare diverse vittorie su grandi tennisti, primi fra tutti Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, battuti tutti al primo confronto diretto. Nessuno ci era riuscito in precedenza, a parte il già citato Hewitt.

Nick ha sconfitto Nadal a Wimbledon 2014, Federer a Madrid nel 2015 e Novak Djokovic quest’anno ad Acapulco. Hewitt, invece, ha battuto Federer a Lione nel 1999, Nadal agli Australian Open 2004 e Djokovic allo US Open 2006. È un record che unirà per sempre Kyrgios e Hewitt e sarà molto difficile da battere in futuro.

Lorenzo Carini