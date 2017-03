Barazzutti sul Titano dal 6 marzo

Dopo la presentazione ufficiale Corrado Barazzutti è al lavoro in veste di collaboratore della Federazione Sammarinese Tennis. Dal 6 all’8 marzo prossimi sarà sul Titano, per l’occasione la Federazione Sammarinese Tennis ha organizzato un raduno per fasce d’età al fine di offrirgli la possibilità di valutare tutti gli atleti singolarmente e poter poi programmare i percorsi di preparazione. Barazzutti incontrerà anche il Consiglio Federale della FST a cui presenterà una prima relazione sul progetto avviato presentando le strategie da mettere in atto. Il tecnico e la FST valuteranno anche ulteriori sinergie per realizzare progetti di tipo didattico e di formazione.

La Federazione Sammarinese Tennis è particolarmente soddisfatta della collaborazione instaurata con Corrado Barazzutti che giorno dopo giorno si rivela una risorsa sempre più importante, il Presidente Christian Forcellini ha dato “carta bianca” a Barazzutti al fine di poter raggiungere, secondo le sue altissime competenze, gli obiettivi prefissati.