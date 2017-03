ATP Sao Paulo: Il programma dei quarti di finale. In campo Fabio Fognini

Quadra Central – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [7] Federico Delbonis vs [4] Joao Sousa

2. Guido Pella vs [2] Albert Ramos-Vinolas

3. Sergio Galdos / Hans Podlipnik-Castillo vs [4] Marcus Daniell / Marcelo Demoliner (non prima ore: 21:00)

4. [1] Pablo Carreno Busta vs [5] Fabio Fognini (non prima ore: 22:30)

5. [3] Pablo Cuevas vs [6] Diego Schwartzman