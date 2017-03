Roger Federer cauto sulla questione Sharapova

Mentre il ritorno di Maria Sharapova alle competizioni si avvicina sempre più, sono diverse le opinioni di giocatrici e giocatori in merito alla questione che ha visto la russa ricevere svariate wild card per poter così partecipare ad alcuni dei principali tornei del circuito WTA.

Dopo l’esplicita critica rivolta da Andy Murray a quegli organizzatori che hanno deciso di fornire inviti a tennisti accusati di aver assunto sostanze illecite, Roger Federer ha espresso un parere piuttosto differente da quello del numero-uno del mondo.

Secondo lo svizzero, ad esempio, il caso della Sharapova merita particolare attenzione prima che possa essere risolto con l’attribuzione di un qualsiasi giudizio: “Ci sono modi diversi di vedere le cose. Dipende molto da chi tu sia e, certe volte, non so se ci si soffermi altrettanto sul motivo della sospensione; alla fine, però, la questione è una sola. Una squalifica è una squalifica”, ha commentato Federer, riconoscendo che esistano delle difficoltà nell’analizzare una questione tanto delicata. “E’ complicato. Io, ad esempio, per essere onesto devo amettere di non sapere cosa dire al riguardo”, ha dichiarato l’ex-numero uno.

Va ad ogni modo ricordato che, dopo Stoccarda e Madrid, Maria Sharapova ha ricevuto ieri una wildcard dal torneo Premier di Roma per l’inserimento nel tabellone principale.

A questo punto viene soltanto da chiedersi se la siberiana deciderà in futuro di rispondere alle critiche ricevute sia tramite canali diretti che indiretti -e, qualora decidesse di farlo, in quale modo e con quale intensità.

Edoardo Gamacchio