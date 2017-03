Thanasi Kokkinakis ancora fermo al palo

Si posticipa ulteriormente il rientro di Thanasi Kokkinakis come singolarista.

La storia dell’Australiano, poi, è quanto mai curiosa. L’anno scorso aveva disputato un solo incontro ufficiale, perdendo contro Gastao Elias al primo turno dei Giochi Olimpici. In questa stagione, invece, ha deciso di giocare subito l’ATP di Brisbane in doppio (facendo coppia con Jordan Thompson) ed ha finito per vincere il torneo.

In tutto questo, si continua a non avere aggiornamenti in merito al ritorno l’attività in singolare. Delray Beach era sembrata la meta perfetta per sancire il ritorno, ma poi non se ne è fatto più nulla. Non resta, a questo punto, che attendere fino ad un prossimo annuncio ufficiale.

Edoardo Gamacchio