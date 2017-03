Masters 1000 Indian Wells: La situazione aggiornata Main Draw e Qualificazioni. Si cancella Andreas Seppi

David Ferrer non giocherà ad Indian Wells a causa di un infortunio al tendine d’achille.

Il tennista spagnolo non prenderà dunque parte al torneo per il secondo anno di fila, visto che anche nel 2016 non giocò.

Settimana – 6 – 19 Marzo 2017

INDIAN WELLS (H) $6,993,450 /96 Q48

(Clicca per vedere l'entry list) ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells Inizio torneo: 06/03/2017 | Ultimo agg.: 03/03/2017 16:41 Main Draw (cut off: 78 - Data entry list: 16/01/17 - Special Exempts: 0/0) 1. Murray

Murray 2. Djokovic

Djokovic 3. Raonic

Raonic 4. Wawrinka

Wawrinka 5. Nishikori

Nishikori 6. Monfils

Monfils 7. Cilic

Cilic 8. Thiem

Thiem 9. Nadal

Nadal 10. Berdych

Berdych 11. Goffin

Goffin 12. Tsonga

Tsonga 13. Kyrgios

Kyrgios 14. Bautista Agut

Bautista Agut 15. Dimitrov

Dimitrov 16. Pouille

Pouille 17. Federer

Federer 18. Gasquet

Gasquet 19. Isner

Isner 20. Sock

Sock 21. Karlovic

Karlovic 22. Cuevas

Cuevas 23. Ferrer

Ferrer 24. Zverev

Zverev 25. Simon

Simon 26. Ramos-Vinolas

Ramos-Vinolas 27. Tomic

Tomic 28. Muller

Muller 29. Lopez

Lopez 30. Johnson

Johnson 31. Carreno Busta

Carreno Busta 32. Querrey

Querrey 33. Kohlschreiber

Kohlschreiber 34. Klizan

Klizan 35. Troicki

Troicki 36. Baghdatis

Baghdatis 37. Sousa

Sousa 38. Granollers

Granollers 39. del Potro

del Potro 40. Verdasco

Verdasco 41. Mahut

Mahut 42. Almagro

Almagro 43. Lorenzi

Lorenzi 44. Delbonis

Delbonis 45. Kuznetsov

Kuznetsov 46. Edmund

Edmund 47. Paire

Paire 48. Fognini

Fognini 49. Mayer

Mayer 50. Zverev

Zverev 51. Evans

Evans 52. Khachanov

Khachanov 53. Vesely

Vesely 54. Schwartzman

Schwartzman 55. Robert

Robert 56. Jaziri

Jaziri 57. Haase

Haase 57. Robredo*pr

Robredo*pr 58. Struff

Struff 59. Coric

Coric 60. Lu

Lu 61. Mannarino

Mannarino 62. Bellucci

Bellucci 63. Medvedev

Medvedev 64. Monaco

Monaco 65. Bagnis

Bagnis 66. Brown

Brown 67. Sela

Sela 68. Zeballos

Zeballos 69. Dolgopolov

Dolgopolov 70. Youzhny

Youzhny 71. Darcis

Darcis 72. Chardy

Chardy 73. Herbert

Herbert 74. Garcia-Lopez

Garcia-Lopez 75. Mathieu

Mathieu 76. Thompson

Thompson 77. Elias

Elias 78. Dzumhur

Dzumhur

Alternates 1. Olivo (79)

Olivo (79) 2. Anderson (80)

Anderson (80) 3. Pella (81)

Pella (81) 4. Kokkinakis (81)*pr

Kokkinakis (81)*pr 5. Harrison (82)

Harrison (82) 6. Monteiro (83)

Monteiro (83) 7. Millman (84)

Millman (84) 8. Young (85)

Young (85) 9. Pavlasek (86)

Pavlasek (86) 10. Melzer (87)

Melzer (87) 11. Kravchuk (88)

Kravchuk (88) 12. Seppi (89)

Seppi (89) 13. Tursunov (89)

Tursunov (89) 14. Berlocq (90)

Berlocq (90) 15. Giraldo (91)

Giraldo (91) 16. Basilashvili (92)

Basilashvili (92) 17. Fritz (93)

Fritz (93) 18. Lajovic (94)

Lajovic (94) 19. Marchenko (95)

Marchenko (95) 20. Albot (96)

Albot (96) 21. Berankis (97)

Berankis (97) 22. Kukushkin (98)

Kukushkin (98) 23. Nishioka (99)

Nishioka (99) 24. Gulbis (99)*pr

Gulbis (99)*pr 25. Dutra Silva (100)

Dutra Silva (100) 26. Donaldson (101)

Donaldson (101) 27. Stepanek (102)

Stepanek (102) 28. Estrella Burg (103)

Estrella Burg (103) 29. Tipsarevic (104)

Tipsarevic (104) 30. Chung (105)

Chung (105) 31. Cervantes (106)

Cervantes (106) 32. Duckworth (107)

Duckworth (107) 33. Tiafoe (108)

Tiafoe (108) 34. Bedene (109)

Bedene (109) 35. Kovalik (110)

Kovalik (110) 36. Stakhovsky (111)

Stakhovsky (111) 37. Ebden (111)*pr

Ebden (111)*pr 38. Sugita (112)

Sugita (112) 39. Fratangelo (113)

Fratangelo (113) 40. Gimeno-Traver (114)

Gimeno-Traver (114) 41. Kicker (115)

Kicker (115) 42. Andreozzi (116)

Andreozzi (116) 43. Istomin (117)

Istomin (117) 44. Rosol (118)

Rosol (118) 45. Becker (119)

Becker (119) 46. Kozlov (120)

Kozlov (120) 47. Lacko (121)

Lacko (121) 48. Souza (122)

Souza (122) 49. Giannessi (123)

Giannessi (123) 50. Daniel (124)

Daniel (124) 51. Donskoy (125)

Donskoy (125) 52. Kamke (126)

Kamke (126) 53. Copil (127)

Copil (127) 54. Chiudinelli (128)

Chiudinelli (128) 55. Kudla (129)

Kudla (129) 56. Ram (130)

Ram (130) 57. Escobedo (131)

Escobedo (131) 58. Polansky (132)

Polansky (132) 59. Laaksonen (133)

Laaksonen (133) 60. Martin (134)

Martin (134) 61. Pospisil (135)

Pospisil (135) 62. Smyczek (136)

Smyczek (136) 63. Benneteau (137)

Benneteau (137) 64. Gombos (138)

Gombos (138) 65. Soeda (139)

Soeda (139) 66. Millot (140)

Millot (140) 67. Fabbiano (141)

Fabbiano (141) 68. De Greef (142)

De Greef (142) 69. Carballes Bae (143)

Carballes Bae (143) 70. King (144)

King (144) 71. Ramirez Hidal (145)

Ramirez Hidal (145) 72. Mayer (146)

Mayer (146) 73. Trungelliti (147)

Trungelliti (147) 74. Lee (148)

Lee (148) 75. Gulbis (149)

Gulbis (149) 76. Zemlja (150)

Zemlja (150) 77. Tursunov (405)

Tursunov (405) 78. Ebden (696)