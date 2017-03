Il ritorno di Maria Sharapova: la russa fa paura?

Il rientro di Maria Sharapova nel circuito rappresenterà uno dei momenti forti della stagione tennistica 2017: dopo 15 mesi ferma ai box, giorno più giorno meno, la russa rimetterà piede su un campo da tennis, suo habitat naturale, e proverà a lasciarsi alle spalle lo stop per doping inflittole e tutte le polemiche che l’esclusione prima e il rientro anticipato poi hanno generato fra le colleghe nel circuito, fra gli addetti ai lavori e fra i tanti appassionati.

Ci sarà una vera e propria pioggia di wild card, con tornei che faranno a gara a proporle ingaggi faraonici per accaparrarsi la sua esclusiva presenza: in un periodo in cui Serena Williams gioca sempre meno appuntamenti l’anno e non si intravede una valida alternativa alla statunitense (Kerber in primis sta vivendo un periodo che definire particolare è un eufemismo…), un personaggio forte come la russa è sicuramente quello che la WTA desidera ardentemente, per ravvivare un ambiente leggermente annoiato e noioso. Manca una grande rivalità, con l’ultimo tentativo Serena versus Kerber per molti rivelatosi un fuoco di paglia (ingiusto, perché parliamo pur sempre di una bi-vincitrice Slam). Maria Sharapova si abbatterà sul circuito con la potenza devastante di un tornado: ma il suo, sarà un ritorno clamoroso solo dal punto di vista mediatico o potrà ambire la russa fin da subito, a successi e trofei?

Difficile, ma non impossibile: la Sharapova in questi mesi ha lavorato sottotraccia, senza mai abbandonare la racchetta, alternando piuttosto i suoi allenamenti ad attività che il fitto calendario di una stagione tennistica ha sempre bloccato sul nascere, come ad esempio un corso universitario di prestigio o il dedicarsi maggiormente ai suoi tanti negozi commerciali, con il guadagno di una serenità mentale ritrovata lentamente dopo lo shock di inizio 2016. La Sharapova tornerà con la voglia di recuperare il tempo perduto, il coltello fra i denti e la cattiveria delle occasioni migliori: il suo tennis la potrà collocare subito in alto, qualora la condizione fisica sia all’altezza, e non mi stupirei di vederla subito nelle fasi salienti di un torneo importante.

C’è una cosa che accomuna in questo momento Maria Sharapova e i suoi tanti tifosi sparsi per il globo terreste: in questi mesi difficili spesso avranno immaginato il rientro che si avvicina ogni giorno di più, momento atteso e che nei loro sogni più dolci terminava con la russa alzare al cielo un trofeo. I campioni riprendono subito il feeling con il campo, sicuramente Maria Sharapova saprà dimenticare il suo stop a suon di vittorie e un trofeo potrebbe arrivare prima di quanto ci si possa aspettare.

Alessandro Orecchio