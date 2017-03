ATP Dubai: Incredibile sconfitta di Roger Federer che manca tre match point e tante situazione favorevoli e viene eliminato al secondo turno (Video

Incredibile sconfitta di Roger Federer nel secondo turno del torneo ATP 500 di Dubai.

Il campione svizzero è stato sconfitto da Evgeny Donskoy con il punteggio di 36 76 (7) 76 (5) dopo 2 ore e 3 minuti di partita.

Da segnalare che Roger nel secondo parziale nel tiebreak ha mancato complessivamente tre palle match, prima di perdere la frazione per 9 punti a 7.

Nel terzo e decisivo set l’elvetico si è portato avanti per 5 a 2, ma qui ha subito la rimonta del russo che si portava sul 6 a 5 e servizio a disposizione.

Sul 6 a 5 Donskoy cedeva a 0 il turno di battuta e si andava anche qui al tiebreak.

Nel tiebreak Federer avanti per 5 a 1, con due minibreak, cedeva incredibilmente 6 punti consecutivi e dopo aver messo fuori un diritto, usciva di scena dal torneo per 7 punti a 5.

La partita punto per punto



ATP Dubai Roger Federer [3] Roger Federer [3] 6 6 6 Evgeny Donskoy Evgeny Donskoy 3 7 7 Vincitore: E. DONSKOY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 6-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 5-5 → 5-6 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Federer 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 E. Donskoy 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Federer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Federer 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 E. Donskoy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 5-3 → 6-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Federer 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 5-1 → 5-2 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Federer – E. Donskoy

02:02:02

12 Aces 6

2 Double Faults 3

73% 1st Serve % 48%

59/80 (74%) 1st Serve Points Won 35/46 (76%)

15/29 (52%) 2nd Serve Points Won 29/49 (59%)

1/4 (25%) Break Points Saved 1/5 (20%)

17 Service Games Played 16

11/46 (24%) 1st Return Points Won 21/80 (26%)

20/49 (41%) 2nd Return Points Won 14/29 (48%)

4/5 (80%) Break Points Won 3/4 (75%)

16 Return Games Played 17

74/109 (68%) Total Service Points Won 64/95 (67%)

31/95 (33%) Total Return Points Won 35/109 (32%)

105/204 (51%) Total Points Won 99/204 (49%)

10 Ranking 116

35 Age 26

Basel, Switzerland Birthplace Moscow, Russia

Switzerland Residence Moscow, Russia

6’1″ (185 cm) Height 6’1″ (185 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1998 Turned Pro 2007

7/0 Year to Date Win/Loss 1/2

1 Year to Date Titles 0

89 Career Titles 0

$101,605,085 Career Prize Money $1,545,211