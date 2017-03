A Solarino 60 giocatrici da tutto il mondo. La spagnola Garcia-Perez è la prima favorita

Terzo appuntamento con il tennis internazionale femminile a Solarino (Siracusa), grazie all’impegno organizzativo del tecnico catanese Renato Morabito.

Dopo le fortunate edizioni di marzo 2015 e novembre 2016, i campi del Resort Zaiera vedranno in scena sessanta atlete provenienti da tutto il mondo che si contenderanno il ricco montepremi di $15.000 della G&V HOSPITAL CUP, il primo dei due tornei consecutivi in programma dal 4 al 18 marzo con il patrocinio della Città di Solarino.

Questi eventi rappresentano le uniche rassegne professionistiche femminili nel Sud Italia per l’anno 2017 e vedranno in azione alcune tra le migliori tenniste emergenti che verificheranno le proprie ambizioni confrontandosi con esperte giocatrici come l’italiana Alberta Brianti che vanta un best ranking di n. 55 al mondo.

La prima favorita del seeding è la spagnola Georgina Garcia-Perez, n. 268 del mondo in singolare e n. 126 in doppio.

Tra le partecipanti spiccano le russe Marta Paigina e Anastasia Pribylova, rispettivamente n. 387 e n. 426 WTA, la ceca Petra Krejsova, n. 400 WTA, la montenegrina Ana Veselinovic, n. 431 WTA, le slovacche Kristina Schmiedlova (n. 492 WTA) e Natalia Vajdova (n. 1138 WTA, già n. 473), sorella minore dell’ex Top-30 Anna la prima, figlia di Marian, coach di Novak Djokovic, la seconda.

Tra le italiane saranno protagoniste la ventenne trentina Deborah Chiesa (n. 461 WTA, nella foto) e la ventunenne Alice Matteucci, n. 484 WTA, quest’ultima vincitrice dell’ultimo torneo disputato in questo impianto lo scorso novembre.

Agli ordini del supervisor Guido Pezzella e dei cinque arbitri designati dalla federazione internazionale, da sabato 4 scatteranno le qualificazioni che consentiranno alle migliori otto di accedere al main draw, al via da lunedì 6 marzo: occhi puntati sulla statunitense Alexandra Morozova, sull’italiana Maria Masini, sulla svedese Linnea Malmqvist e sulla svizzera Susan Bandecchi.

Ingresso gratuito per il pubblico, tutti i giorni dalle ore 9 alle 18, per assistere dal vivo ai match ed agli allenamenti e godere della primavera siciliana in una magnifica location immersa nel verde.