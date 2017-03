Raul Zurutuza, Direttore del torneo di Acapulco, parla di Federer: “Sappiamo che Roger ha un buon rapporto con Dubai. Noi gli faremo l’offerta, se accetterà bene e se dirà di no, non finirà il mondo per questo”

Il direttore del torneo di Acapulco Raul Zurutuza ha parlato di Roger Federer e della possibilità di far disputare il torneo messicano al campione svizzero “Sappiamo che Roger ha un buon rapporto con Dubai. Noi gli faremo l’offerta, se accetterà bene e se dirà di no, non finirà il mondo per questo e continueremo ad essere uno dei migliori 15 tornei al mondo.”

“All’inizio c’erano perplessità sul cambiamento di superficie, e invece gli ultimi tre anni sono andati molto bene da quando si gioca sul cemento.

Senza dubbio avere i campi in cemento è un vantaggio che fa la differenza. L’obiettivo era rendere questo torneo un ‘antipasto’ di quello di Indian Wells, siamo nello stesso fuso orario e il tutto rende la situazione molto positiva per i giocatori.”