ATP Sao Paulo: Fabio Fognini vince il derby con Cecchinato e ora sfiderà Alessandro Giannessi

Fabio Fognini conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Sao Paulo ($455.565, terra).

Il tennista ligure ha sconfitto all’esordio il connazionale Marco Cecchinato con il risultato di 64 76 (4) dopo 1 ora e 36 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà in un altro derby tutto Italiano, Alessandro Giannessi.

Primo set: Fognini partiva benissimo portandosi sul 4 a 0, grazie ai break nel primo e terzo gioco e dopo aver annullato sul 3 a 0, dal 15-40, due palle break.

Sul 5 a 2 Fabio aveva un passaggio a vuoto e cedeva il servizio a 30, ma sul 5 a 4, dal 15-30, conquistava tre punti consecutivi, teneva il servizio e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Fabio sotto per 3 a 5, recuperava il break nel nono game, dopo essere stato per due volte a due punti dal perdere il set.

Sul 5 a 6 Fognini, sul 30-40, annullava una palla set a Cecchinato e in qualche modo teneva il turno di battuta.

Nel tiebreak il ligure, dal 2 a 3, metteva a segno un micidiale parziale di 5 punti a 1, vincendo la partita per 7 punti a 4.

La partita punto per punto



ATP Sao Paulo Marco Cecchinato Marco Cecchinato 4 6 Fabio Fognini [5] Fabio Fognini [5] 6 7 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

M. Cecchinato – F. Fognini

01:35:06

2 Aces 2

4 Double Faults 8

74% 1st Serve % 48%

35/46 (76%) 1st Serve Points Won 30/39 (77%)

4/16 (25%) 2nd Serve Points Won 21/43 (49%)

2/6 (33%) Break Points Saved 5/8 (63%)

11 Service Games Played 11

9/39 (23%) 1st Return Points Won 11/46 (24%)

22/43 (51%) 2nd Return Points Won 12/16 (75%)

3/8 (38%) Break Points Won 4/6 (67%)

11 Return Games Played 11

39/62 (63%) Total Service Points Won 51/82 (62%)

31/82 (38%) Total Return Points Won 23/62 (37%)

70/144 (49%) Total Points Won 74/144 (51%)

185 Ranking 42

24 Age 29

Palermo, Italy Birthplace Sanremo, Italy

Palermo, Italy Residence Arma di Taggia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

171 lbs (77 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2004

0/1 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 4

$568,456 Career Prize Money $8,014,202