Seppi eliminato al primo turno dell’Atp 500 di Dubai. Passa lo spagnolo Verdasco in due set.

Esce sconfitto Andreas Seppi nel primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, $ 2,429,150)

L’altoatesino è stato superato dallo spagnolo Fernando Verdasco, 33 anni, Nr. 35 Atp, con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 23 minuti di gioco.

Ripescato come lucky loser, Seppi è parso poco lucido e motivato nel primo set, salvo salire leggermente di livello con il passare dei minuti. L’azzurro ha giocato maluccio, perdendo spesso i punti decisivi e sprecando troppo, soprattutto nell’undicesimo gioco del secondo set, gioco rivelatosi poi decisivo.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizia bene l’iberico, concentrato sin dal primo 15 e ben messo in campo.

Già al terzo gioco brekka ai vantaggi, giustificando una leggera superiorità da fondo e portando il parziale su binari a lui favorevoli.

Lo spagnolo non ha difficoltà nei turni di servizio mentre Seppi non riesce ad incidere: una risposta esterna dell’azzurro vale il 4-2 dopo 25 minuti di gioco.

L’italiano è totalmente fuori dal gioco e il settimo game ne è la conferma: break a zero sancito da un suo doppio fallo.

Non ha difficoltà Verdasco a chiudere nel gioco successivo: un bel servizio esterno gli vale il set. E’ 6-2 per l’iberico in 31 minuti di gioco.

Secondo set: cambia il parziale ma non la sinfonia, sempre spagnola.

Anche in questo set il terzo gioco è fatale ad Andreas, brekkato a zero in un gioco costellato di gratuiti.

Sembra che l’incontro abbia ormai preso una piega ben definitiva quando Seppi si desta. Controbreak nel gioco successivo (aiutato da un falloso Verdasco) e set rimesso in discussione.

L’illusione dura poco: due rovesci in rete dell’italiano mandano ancora avanti di un break l’avversario. Dopo 27 minuti è 4-3 Verdasco.

Spalle al muro l’altoatesino reagisce ancora: break nel decimo gioco grazie a uno stupendo recupero di diritto. Purtroppo oggi Andreas è poco continuo: nel gioco successivo va avanti 40-15 ma subisce il veemente ritorno dell’avversario. Al termine di uno scambio durissimo, lo spagnolo passa ancora: break e Verdasco al servizio per il match per la seconda volta.

E questa volta l’iberico non sbaglia: servizio tenuto a 15 e 7-5 Verdasco in 51 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Dubai Andreas Seppi Andreas Seppi 2 5 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 6 7 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Verdasco 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Verdasco 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df df 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Seppi – F. Verdasco

01:22:48

2 Aces 2

2 Double Faults 6

53% 1st Serve % 67%

17/31 (55%) 1st Serve Points Won 27/39 (69%)

13/28 (46%) 2nd Serve Points Won 10/19 (53%)

1/6 (17%) Break Points Saved 0/2 (0%)

10 Service Games Played 10

12/39 (31%) 1st Return Points Won 14/31 (45%)

9/19 (47%) 2nd Return Points Won 15/28 (54%)

2/2 (100%) Break Points Won 5/6 (83%)

10 Return Games Played 10

30/59 (51%) Total Service Points Won 37/58 (64%)

21/58 (36%) Total Return Points Won 29/59 (49%)

51/117 (44%) Total Points Won 66/117 (56%)

73 Ranking 35

33 Age 33

Bolzano, Italy Birthplace Madrid, Spain

Caldaro, Italy Residence Doha, Qatar

6’3″ (190 cm) Height 6’1″ (185 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 192 lbs (87 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2002 Turned Pro 2001

5/2 Year to Date Win/Loss 4/4

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 7

$8,334,701 Career Prize Money $13,226,865

Davide Sala