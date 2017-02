Dominic Thiem: “Il mio obiettivo principale è quello di giocare bene sulla terra ed il Roland Garros rappresenta la meta finale”

Dominic Thiem si è laureato campione del torneo di Rio de Janeiro (ATP500) e, all’interno delle dichiarazioni rilasciate in seguito al trionfo, ha messo in mostra profonda fiducia nelle proprie capacità e forte motivazione a continuare a crescere. “E’ stato bellissimo, vincere un torneo è la cosa più bella che possa capitare ad un tennista. Ho giocato cinque buonissimi match, specialmente in finale ed in semifinale, contro ottimi giocatori”, ha dichiarato l’austriaco, lesto nel complimentarsi subito dopo con Pablo Carreño (ultimo dei rivali fronteggiati in terra brasiliana). “E’ un gran giocatore, sarà presto nella Top Ten”, ha per l’appunto predetto Thiem.

In merito alla possibilità di ripetere o persino migliorare la performance sfoggiata nella scorsa edizione del Roland Garros, Dominic ha parlato chiaramente: “Il mio obiettivo principale è quello di giocare bene sulla terra ed il Roland Garros rappresenta la meta finale. L’anno scorso ho perso con Djokovic, che non avevo mai visto esprimersi a quel livello”, ha detto.

Chi ha pubblicamente espresso la proprira fiducia nei riguardi dell’attuale numero-nove del mondo, invece, è stato Guga Kuerten. “E’ un ottimo top-10, che può arrivare ad essere numero-uno del mondo”, ha sentenziato il brasiliano.

Edoardo Gamacchio