Andy Murray: “”Ho avuto qualche problema fisico che non mi ha permesso di allenarmi al meglio, ma ora sto bene”

Senza dubbio tra i principali favoriti per la vittoria finale all’ATP500 di Dubai, Andy Murray è pronto ad usufruire del torneo in terra araba per scacciare tutti i fantasmi di un mese di gennaio trascorso non certo in maniera brillante -e caratterizzato, per il numero-uno del mondo, soprattutto dalla sconfitta al quarto turno all’Open d’Australia. “Ho avuto qualche problema fisico che non mi ha permesso di allenarmi al meglio, ma ora sto bene e lavoro duramente già da due o tre settimane”, ha fatto presente il tennista di Dunblane.

“La sconfitta a Melbourne è sata deludente, anche se cose del genere possono accadere dopo sei o sette mesi perfetti. E’ stato un peccato che si sia verificata in un torneo del Grande Slam”, ha proseguito Murray, il quale pare comunque aver archiviato i malumori del primo mese dell’anno ed essere concentrato appieno per tornare quanto prima ad esprimersi al suo miglior livello. “Non ripenso tutte le notti a quel match, sono ormai passate cinque settimane e adesso ho voglia di tornare a giocare il mio miglior tennis”, ha concluso lo scozzese.

Edoardo Gamacchio