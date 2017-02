Raonic non gioca la finale. Non capitava da 2 anni e mezzo che una finale non si disputasse

Milos Raonic si è ritirato, questa domenica, prima di giocare finale del torneo ATP 250 di Delray Beach contro l’americano Jack Sock, diventato dunque vincitore senza essere sceso in campo per l’atto finale.

E’ sicuramente molto raro vedere una finale non giocata a causa di un ritiro, ma non è cosa nuova. Ricordiamo, infatti, la finale delle ATP World Tour Finals 2014, quando Roger Federer fu costretto a ritirarsi prima di affrontare Novak Djokovic a causa di un infortunio alla schiena. Per rimediare alla finale non disputata, Andy Murray tornò alla O2 Arena per giocare in esibizione con Novak Djokovic.

Fra le donne, non dimentichiamo la finale non giocata da Carla Suarez Navarro nel WTA Premier di Anversa contro Andrea Petkovic. La tedesca, poi, affrontò in un match d’esibizione Kim Clijsters, in quel momento direttrice del torneo.

Lorenzo Carini