Novak Djokovic e le 4 mila persone per il suo allenamento (Video)

Novak Djokovic, che ha ricevuto una wild card all’ultimo minuto per disputare il torneo ATP 500 di Acapulco, non ha avuto bisogno di debuttare nel torneo messicano per sentire il calore del pubblico, accorso numeroso sul Campo Centrale dell’impianto per assistere al primo allenamento del fuoriclasse serbo.

Erano ben quattromila gli spettatori presenti sugli spalti. Djokovic si è divertito molto, ha firmato diversi autografi e coinvolto in pubblico nei suoi consueti giochi divertenti.

Lorenzo Carini