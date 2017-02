Seppi eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dell’Atp di Dubai. Passa Copil in due set.

Esce sconfitto Andreas Seppi nel turno decisivo di qualificazioni del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, $ 2.429.150)

Il tennista altoatesino è stato superato dal rumeno Marius Copil, 26 anni, Nr. 124 Atp, con il punteggio di 7-5 7-6(2) in un’ora e 35 minuti di gioco.

Match difficile sin dalla vigilia ma era opinione diffusa che Andreas sarebbe stato in grado di trovare il bandolo della matassa; purtroppo non è stato così e l’italiano ha subito la potenza dell’avversario, ostico su questa superficie e in piena fiducia in queste settimane.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: si sapeva sarebbe stato un incontro difficile e i primi giochi lo confermano.

Copil è ingiocabile al servizio mentre Andreas deve spesso rincorrere l’avversario. I primi game scorrono veloci, gli ultimi sono pura fatica per l’azzurro, spesso costretto a salvarsi ai vantaggi.

L’avversario si rende insidiosissimo già nel decimo gioco, con Andreas al servizio per rimanere nel set. Sotto 15-40, l’altoatesino deve ricorrere a tutta la sua esperienza per non capitolare e rimanere aggrappato all’avversario.

Purtroppo non trova la stessa capacità due games dopo; nel dodicesimo gioco, Copil va ancora avanti 15-40 e questa volta non fallisce l’obiettivo. Il quarto set point è quello buono: 7-5 per il rumeno in 44 minuti di gioco.

Secondo set: parziale molto equilibrato, con i due tennisti che si controllano a vicenda e non permettono all’avversario di scappare.

I brividi li troviamo tra il terzo e il quarto gioco. Dapprima Seppi riesce finalmente a spingersi sino alla palla break, subito annullata da Copil; successivamente il rumeno va ancora avanti 15-40 ma non concretizza la ghiotta occasione e subisce il ritorno di Andreas.

Anche in questo set la pressione è tutta sull’azzurro che, al servizio per rimanere nel match, balbetta. Accade nel decimo gioco, gioco in cui Copil si procura ben due match point, annullati con coraggio dall’italiano.

L’esito naturale del set è quindi il tiebreak.

Il tiebreak è a senso unico e rispecchia l’andamento dell’incontro, con Copil meritatamente avanti. Finisce 7-2 in 51 minuti per il rumeno.

La partita punto per punto



ATP Dubai Andreas Seppi [2] Andreas Seppi [2] 5 6 Marius Copil [6] Marius Copil [6] 7 7 Vincitore: M. COPIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Copil 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Copil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Copil 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Copil 15-0 ace 30-0 ace 30-15 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Copil 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Seppi – M. Copil

01:33:56

2 Aces 19

1 Double Faults 0

55% 1st Serve % 69%

32/45 (71%) 1st Serve Points Won 37/48 (77%)

23/37 (62%) 2nd Serve Points Won 17/22 (77%)

7/8 (88%) Break Points Saved 1/1 (100%)

12 Service Games Played 12

11/48 (23%) 1st Return Points Won 13/45 (29%)

5/22 (23%) 2nd Return Points Won 14/37 (38%)

0/1 (0%) Break Points Won 1/8 (13%)

12 Return Games Played 12

55/82 (67%) Total Service Points Won 54/70 (77%)

16/70 (23%) Total Return Points Won 27/82 (33%)

71/152 (47%) Total Points Won 81/152 (53%)

73 Ranking 124

33 Age 26

Bolzano, Italy Birthplace Arad, Romania

Caldaro, Italy Residence Arad, Romania

6’3″ (190 cm) Height 6’4″ (193 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2008

5/2 Year to Date Win/Loss 1/2

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,334,701 Career Prize Money $798,424

Davide Sala