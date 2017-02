ATP Acapulco: Il Tabellone Principale. Per Paolo Lorenzi possibile una sfida al secondo turno con Rafael Nadal. Djokovic pesca Klizan e poi Del Potro

Paolo Lorenzi sfiderà Yen-Hsun Lu nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco.

In caso di vittoria sfiderà al secondo ostacolo con tutta probabilità Rafael Nadal.

Novak Djokovic ha pescato all’esordio l’ostico Martin Klizan.

ATP Acapulco 500 | Cemento | $1.491.310

(1/WC) Djokovic, Novak vs Klizan, Martin

del Potro, Juan Martin vs Qualifier/Lucky Loser

Tomic, Bernard vs (SE) Young, Donald

Sela, Dudi vs (6) Kyrgios, Nick

(4) Thiem, Dominic vs Simon, Gilles

Mannarino, Adrian vs Qualifier/Lucky Loser

Edmund, Kyle vs Querrey, Sam

Robert, Stephane vs (5) Goffin, David

(8) Isner, John vs Johnson, Steve

(WC) Escobedo, Ernesto vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Gomez, Lucas vs Coric, Borna

(WC) Dolgopolov, Alexandr vs (3) Cilic, Marin

(7) Sock, Jack vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Lopez, Feliciano

Lorenzi, Paolo vs Lu, Yen-Hsun

Zverev, Mischa vs (2) Nadal, Rafael