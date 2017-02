Karin Knapp: un altro ostacolo da superare

“Non arrenderti mai. Mai. Mai in niente, grande o piccolo, insignificante o importante. Non arrenderti mai, se non di fronte ai principi o al buon senso”: potremmo dire queste parole, ricche di significato e pronunciate in uno dei suoi tanti immaginifici discorsi dal primo ministro inglese Winston Churchill, a una delle tenniste più sfortunate del circuito, la nostra Karin Knapp, oggi chiamata all’ennesimo recupero dopo l’ennesima operazione e l’ennesimo infortunio.

Tanti, troppi interventi a cui l’altoatesina si è sottoposta nella sua travagliata carriera: operata ancora al ginocchio destro, dopo aver tentato con poco successo il rientro a inizio anno a Melbourne (non giocava un match dagli Us Open del 2016), con tempi di recupero che dovrebbero portarla a stare lontana dal circuito almeno un altro paio di mesi. Quinta operazione allo stesso ginocchio, trattandosi questa volta della zona dell’articolazione femoro-rotulea: tanti stop, troppi guai fisici, fra cui anche problemi all’anca e un preoccupante allarme cardiaco già scoperto a 16 anni e che nel 2008 si ripresentò e la privò del sogno olimpico di Pechino. Un’atleta fatta allo stesso tempo di ferro e cristallo, fragile e forte in egual misura, capace di sprofondare in classifica e tornare fino al best ranking, fra cadute e risalite che hanno contribuito a renderla una delle tenniste più amate del circuito.

Adesso un nuovo ostacolo da superare, i 30 anni da compiere il 28 giugno e la paura che sia sempre più difficile tornare: se c’è qualcuno in grado di stupirci ancora una volta però, questa è proprio Karin, abile a caricarsi sulle spalle pesanti macigni in passato per poi arrivare fino al best ranking o alla conquista dei primi titoli del circuito principale, con le perle di Tashkent nel 2014 e Norimberga nel 2015, successi che valgono per lei (ma anche per noi) come dei trofei conquistati nei grandi appuntamenti.

È facile immaginare che il dispiacere sia ogni volta più grande, che le paure crescano e le domande senza risposta (“Perché sempre a me?”) si moltiplichino: questa però è la vita degli sportivi, che possono patire grandi infortuni e doversi rialzare, qualora sia possibile, più grandi e forti di prima.

Karin deve e può farcela, perché sarebbe triste darla vinta al destino, un destino che nel suo caso può essere infimo ma che deve essere ancora una volta sconfitto.

Alessandro Orecchio