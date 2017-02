ATP Dubai: Il programma di Lunedì 27 Febbraio. In campo Federer. Seppi impegnato in singolare e doppio nelle qualificazioni

CENTRE COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Philipp Kohlschreiber vs [8] Gilles Muller

2. [6/WC] Roberto Bautista Agut vs Karen Khachanov (non prima ore: 13:00)

3. [3] Roger Federer vs Benoit Paire (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Mohamed Safwat vs [4] Gael Monfils

COURT 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] James McGee vs [5] Evgeny Donskoy

2. Marcel Granollers vs Jiri Vesely (non prima ore: 11:00)

3. Viktor Troicki vs Guillermo Garcia-Lopez

4. Daniel Evans / Gilles Muller vs Andy Murray / Nenad Zimonjic (non prima ore: 13:45)

COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Denis Istomin vs Marton Fucsovics

2. [WC] Jeevan Nedunchezhiyan / Andreas Seppi vs [2] James Cerretani / Philipp Oswald (non prima ore: 11:30)

COURT 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Andreas Seppi vs [6] Marius Copil

2. [4] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Mate Pavic / Alexander Peya (non prima ore: 11:00)

3. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [WC] Omar Alawadhi / Amirvala Madanchi