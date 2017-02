ATP Acapulco: Con la presenza di Novak Djokovic i biglietti sono stati rimessi in vendita fino a 6 mila euro

La presenza di Novak Djokovic ad Acapulco non era necessaria per il torneo dato che i biglietti erano esauriti già da alcune settimane.

Il serbo ha completato un parterre di lusso, il migliore mai registrato in un torneo dell’america-latina.

Questo è il motivo per cui coloro che hanno comprato i biglietti stanno ora rivendendo i tagliandi a dei prezzi altissimi.

Incoraggiati anche dalla partecipazione di Nole, i prezzi di rivendita hanno raggiunto fino a 128.000 pesos, più di 6.000 euro.